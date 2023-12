Höhepunkte der Geschichte

Ihr seid keine menschlichen Reklametafeln", sagt der Richter, nachdem die Caddies den Fall vor dem Latz verloren haben

Caddies verlieren Klage gegen PGA Tour wegen "menschlicher Werbetafeln

Gruppe argumentierte, sie sollten für das Tragen von gesponserten Startnummern entschädigt werden

Richter weist Klage ab, da Caddies Vertrag mit der Tour unterzeichnet haben

Eine Gruppe verärgerter Caddies hat ihre Klage gegen die PGA Tour verloren, nachdem ein Richter ihre Behauptung, sie seien nichts weiter als "menschliche Werbetafeln", zurückgewiesen hat.

Die 168 Bagmen hatten argumentiert, dass sie für das Tragen von Startnummern, die für den Sponsor eines Turniers werben, entschädigt werden sollten, und schätzten den jährlichen Werbeaufwand, den sie tragen, auf 50 Millionen Dollar.

Ein Richter wies die Klage jedoch mit der Begründung ab, dass in den Verträgen, die die Caddies mit der Tour unterzeichnet haben, die Anforderungen für Abzeichen und Uniformen festgelegt sind.

"Die allgemeine Beschwerde der Caddies über die schlechte Behandlung durch die Tour ist berechtigt, aber diese Bundesklage über die Startnummern ist es nicht. Die Klage wird vorurteilslos abgewiesen", schrieb US-Bezirksrichter Vince Chhabria in seinem Urteil.

"Caddies sind seit Jahrzehnten verpflichtet, die Lätzchen zu tragen.

"Die Caddies wissen also, wenn sie in den Beruf eintreten, dass das Tragen von Lätzchen während eines Turniers Teil der Arbeit ist. Mit anderen Worten: Das Lätzchen ist ein wesentlicher Bestandteil der Caddie-Uniform.

"Und die Verträge, die die Caddies mit der Tour unterzeichnet haben, verpflichten sie dazu, die von der Tour vorgeschriebenen Uniformen zu tragen.

"Aus diesem Grund ist die Behauptung der Caddies, dass die Verträge die Tour irgendwie daran hindern, von ihnen das Tragen von Lätzchen zu verlangen, nicht stichhaltig. Die Lätzchenpflicht verstößt auch nicht gegen das Kartell- oder Markenrecht des Bundes.

Äußere Hunde

Die Caddies hatten sich auch über schlechte Arbeitsbedingungen beschwert und darüber, dass die Tour sie nicht mit "normalem menschlichem Anstand" behandelt.

Sie verwiesen auf ein Beispiel vom Februar letzten Jahres, bei dem sie gezwungen waren, in ihren Autos oder unter offenen Metallschuppen Schutz vor einem Gewitter zu suchen, während Spieler und Zuschauer drinnen bleiben durften.

Die Klage enthielt auch ein Zitat des ESPN-Analysten Scott Van Pelt, der sagte, die Tour behandele ihre Caddies wie "Hunde im Freien".

Der Anwalt der Gruppe, Richard Meadow von der Anwaltskanzlei Lanier, erklärte gegenüber CNN, die Caddies seien "enttäuscht" über das Urteil und würden ihre Optionen abwägen, seien aber froh, dass das Gericht ihre schlechte Behandlung anerkannt habe.

"Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens sind unsere Mandanten zuversichtlich, dass die durch den Rechtsstreit aufgeworfenen Fragen und das daraus resultierende öffentliche Bewusstsein positive Veränderungen in der Art und Weise bewirken werden, wie Caddies von der PGA Tour angesehen und behandelt werden", sagte er.

Die Tour sagte in einer Erklärung, die der Associated Press zur Verfügung gestellt wurde: "Wir freuen uns darauf, diese Angelegenheit hinter uns zu lassen und mit den Caddies in eine positive Richtung zu gehen."

Besuchen Sie die Facebook-Seite von CNN Sport

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com