Sehr geehrte Frau Peirano,

In letzter Zeit habe ich merkwürdige Träume, in denen mein Partner sich von mir trennt und ich öffentlich bloßgestellt werde, wie auf einer Bühne oder vor Gericht. Zunächst konnte ich das nicht verstehen. Doch dann habe ich nachgedacht und glaube, dass diese Träume mit einigen Aspekten meines Lebens in Verbindung stehen, die nicht ganz übereinstimmen.

Ich bin eine 27-jährige Frau aus Köln und habe Freunde in Berlins Kunstszene. Meine beste Freundin hat mich vor Jahren diesem Kreis vorgestellt, und wenn ich alle drei bis vier Wochen in Berlin bin, gehe ich auf Partys und treffe mich mit Leuten.

Seit etwa sechs oder sieben Jahren habe ich auch eine wiederkehrende Sache mit Jeanette, der jüngeren Schwester einer Freundin. anfangs war es mehr ein Experiment, um herauszufinden, wie es mit Frauen ist. In der Zeit habe ich auch mit anderen Frauen geschlafen.

Doch irgendwann habe ich damit aufgehört, nicht aber mit Jeanette. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist da eine starke Anziehung zwischen uns. Sie ist sehr attraktiv, hat eine anmutige Bewegung, küsst wundervoll und der Sex ist einfach fantastisch. Es ist entspannt, intim, sinnlich, warm und fließend. Perfekt.

Aber es ist auch nichts weiter als das.

Wir kommunizieren nicht über Nachrichten, wir vermissen uns nicht, wenn wir uns nicht sehen, und wir wünschen uns keine Beziehung zueinander. Alle in unserem Berliner Freundeskreis wissen davon und es ist kein großes Ding. Dort gibt es keine festen Beziehungen, nur temporäre.

Doch jetzt bin ich seit über einem Jahr mit einem älteren Mann (Vincent, 42) zusammen, der es ernst mit mir meint und möchte, dass ich bei ihm einziehe. Das soll im Juli passieren.

Wir verstehen uns gut, er ist intelligent und inspiriert mich. Und mit ihm kann ich die Welt aus einer ganz anderen Perspektive erkunden, wie zum Beispiel die Biennale in Venedig oder das Filmfestival in Cannes. Und wir bevorzugen ein Luxushotel statt eines Campingplatzes. Das war initially merkwürdig für mich, aber jetzt genieße ich es wirklich.

Ich liebe Vincent und ich genieße unser Leben zusammen. Aber ich liebe auch mein eigenes Leben und meinen Berliner Freundeskreis. Vincent ist damit einverstanden. Er kann es gut trennen und wollte bisher nicht mitkommen. Aber kürzlich war eine Freundin aus Köln mit mir in Berlin, die Vincent und mich gut kennt, und sie hat mich mit Jeanette tanzen sehen und ist mit ihr in ihr Zimmer gegangen. Und dann hat sie mich gefragt, was ich mir dabei gedacht habe und was Vincent dazu sagen würde.

Und es klingt komisch, aber erst in dem Moment wurde mir bewusst, was ich da eigentlich mache. Von außen betrachtet sieht es aus wie eine Art Doppelleben. Aber seltsamerweise fühle ich deswegen kein bisschen schuldig. Jeanette ist Jeanette und Vincent ist Vincent, jeder in seiner eigenen Welt, und ich habe eine separate Beziehung zu beiden, und keines nimmt dem anderen etwas weg.

Vielleicht hatte ich auch Angst, dass Vincent mich verurteilen würde, wenn er wüsste, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Er hat selbst einmal sehr negativ auf einen schwulen Film reagiert.

Jetzt stellt sich die große Frage: Bin ich naiv, weil ich nicht einmal in Betracht gezogen habe, dass meine Beziehung mit Jeanette für Vincent ein Problem sein könnte?

Soll ich es ihm sagen oder kann ich es einfach auf sich beruhen lassen? Oder muss ich es mit Jeanette "beenden", obwohl es nicht einmal eine feste Beziehung oder eine Affäre ist?

Was soll ich tun?

Mit freundlichen Grüßen,Alina G.

Es scheint, dass der Abstand zwischen deinen Welten noch größer ist, als es sich anfühlt, als könntest du fast mental eine Welt auslöschen, wenn du in der anderen bist.

Wenn du außerhalb von Berlin bist, verschwindet Jeanette practically im Hintergrund. Und wenn du in Berlin bist, scheint Vincent und die Welt, die du mit ihm teilst, zu verschwinden. War es schon immer so in deinem Leben oder hast du gelernt, deine Welten als Kind zu trennen, vielleicht wegen der Scheidung deiner Eltern und einer strikten Trennung von "Mamas Welt" und "Papas Welt", wo du nicht einmal über den anderen sprechen durftest?

Es scheint eine starke Trennung zu sein, die du so leichtfertig meisterst. Und die Gefühle, die mit diesen Welten oder bestimmten Menschen verbunden sind, spaltest du auch ab, sodass du das Gefühl hast, dass dir ein Teil von dir fehlt.

Und es ist nur durch diese "Dissoziation" - diese Trennung - dass du vergessen kannst, was dich mit Vincent verbindet und was du vielleicht bezüglich äußerer Beziehungen vereinbart hast. Gibt es ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarungen mit ihm über Monogamie? Bei Jeanette ist es klar. Wie würdest du dich fühlen, wenn Vincent Sex mit einer anderen Person hätte oder sogar mit mehreren, ohne groß darüber nachzudenken?

Würdest du es akzeptieren, wenn er dir sagte, dass es nichts bedeutet, weil er diese Person schon lange kennt und früher schon mal locker miteinander geschlafen hat und dass er dir nichts weggenommen hat?

Wenn du damit einverstanden bist, dass jeder seine eigenen sexuellen Erfahrungen machen kann (aber nicht darüber spricht), könntest du dieses Thema mit Vincent besprechen. Wie fühlst du dich dabei, dieses Gespräch mit ihm zu führen? Würde er damit einverstanden sein oder wäre es das Ende der Beziehung? Für einige Paare ist das Öffnen der Beziehung eine Lösung.

Monogamie oder sexuelle Exklusivität ist etwas, bei dem die meisten Menschen gemischte Gefühle haben. Die meisten würden gerne ihre eigenen sexuellen Erfahrungen machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das Problem ist, dass dieselben Menschen verletzt und verärgert wären, wenn ihr Partner dasselbe tun würde (oder sogar wollte).

Viele Paare entscheiden sich dafür, auf sexuelle Abenteuer mit anderen zu verzichten, um zu vermeiden, dass ihr Partner dasselbe tut. Es ist im Grunde genommen ein Tauschgeschäft: Ich gebe dir etwas, weil ich möchte, dass du dasselbe zurückgibst. Wie siehst du das, wenn es keine Einschränkungen gibt? Du scheinst von Vincent in der Beziehung viel zu profitieren, aber du übersiehst, dass du ihm auch etwas zurückgeben solltest. Wie würdest du reagieren, wenn die Rollen vertauscht wären? Oder was würdest du von einer Freundin denken, die dasselbe in ihrer Beziehung tut? Bist du einer von denen, die auch in anderen Bereichen des Lebens Vereinbarungen brechen (wie Schulden nicht bezahlen, Versprechen brechen, Aufgaben nicht erledigen...)? Und was erwartest du von anderen, insbesondere von deinem Partner, in Bezug auf Zuverlässigkeit?

Wenn es Diskrepanzen gibt: Wie rechtfertigst du das für dich selbst und findest du diese Rechtfertigung vernünftig und fair?

Wenn du dich von bestimmten Regeln eingeengt fühlst, schlage ich vor, dass du neu verhandelst. Zum Glück leben wir im 21. Jahrhundert und Beziehungen sind flexibel. Keine Frau muss Haushalt oder Kinder allein erledigen, kein Mann muss der alleinige Brotverdiener sein und es gibt keine Verpflichtung zu heiraten oder zusammenzuleben. Treue ist auch keine Pflicht. Viele Paare entscheiden sich für offene Beziehungen und treffen diese Wahl. Ich denke, der wichtigste Aspekt ist Transparenz. Ein Paar sollte über Erwartungen und Vereinbarungen sprechen und sich daran halten. So wird Vertrauen aufgebaut.

Wenn du also mehr persönliche Freiheit möchtest und Vincent auch welche gibst, solltest du mit ihm darüber sprechen.

Wenn er nicht damit einverstanden ist, hast du immer noch mehrere Optionen: Entweder du trennst dich von Jeanette und hältst dich an die Regeln, oder du trennst dich von Vincent und machst weiter, wie du willst. Oder du führst deine heimlichen Treffen fort. Aber das bedeutet, dass du deine Gefühle unterdrücken musst und die Träume, die du hast, sind ein Hinweis darauf, dass dich das unbewusst belastet. Und es besteht das Risiko, dass dein "geheimes Leben" irgendwann aufgedeckt wird. Die Folge wäre, dass Vincent ein Vertrauensbruch erleben würde und er würde sich wahrscheinlich von dir trennen. Willst du das für ihn?

Und ob Vincent deine Untreue entdeckt oder nicht, behalte das im Hinterkopf: Du kannst den wichtigsten Menschen in deinem Leben nicht betrügen und belügen.

Mit freundlichen Grüßen,

Julia Peirano

In Bezug auf Alinas Beziehungen ist die Unterhaltung, die sie mit Jeanette in Berlin hat, sehr unterschiedlich von ihrem ernsthaften Engagement mit Vincent und bildet ein einzigartiges Gleichgewicht.

