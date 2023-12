Ich habe euch alle verblüfft": Nick Kyrgios genießt die makellose Leistung in Wimbledon gegen Filip Krajinovic

Der Australier zeigte eine Meisterleistung beim Aufschlag, als er Krajinovic, der sich vor zwei Wochen im Queen's Club im Finale geschlagen geben musste, am Donnerstag in nur einer Stunde und 25 Minuten mit 24 Assen zum 6:2, 6:3, 6:1-Sieg bezwang.

Es war eine beeindruckende Leistung - und Kyrgios wusste das.

"Ich wollte den Leuten einfach nur beweisen, dass ich wirklich gut bin", sagte er gegenüber Reportern, "und ich habe das Gefühl, dass ich manchmal einfach nicht den nötigen Respekt habe.

Kyrgios ist seit langem eine gespaltene Figur im Tennis - auf der einen Seite einer der größten Entertainer und Talente des Spiels, auf der anderen Seite ein Spieler, der für sein Verhalten auf dem Platz und seine Ausbrüche gegenüber Schiedsrichtern kritisiert wird.

Doch gegen Krajinovic ließ er sein Tennis sprechen, und zeitweise schien er völlig unspielbar.

Erst zu Beginn des zweiten Satzes konnte der Serbe Krygios einen Punkt abnehmen, was ihm im gesamten Match nur neun Mal gelang.

Die Geschwindigkeitsmessanlage auf dem Platz funktionierte einmal nicht mehr, aber sie blitzte später wieder auf, um einen Aufschlag von Kyrgios mit 135 Meilen pro Stunde zu messen - acht Meilen pro Stunde weniger als sein Turnierrekord von 2019.

Zu seinem meisterhaften Aufschlag gesellten sich einige geschickte Schläge - insbesondere ein perfekt gewichteter Lob, der ihm das erste Break des dritten Satzes einbrachte und seine goldgekleideten Fans zu "Aussie, Aussie, Aussie"-Rufen veranlasste - sowie saubere, präzise Bälle von der Grundlinie.

"Ich wollte heute wirklich da rausgehen und alle daran erinnern, dass ich in der Lage bin, wirklich gutes Tennis zu spielen, ohne irgendwelche Ablenkungen", sagte Kyrgios. "Das Publikum hat es heute genossen und es war einfach geschäftsmäßig."

Der 27-Jährige hat sich bei den Zuschauern in Wimbledon nicht immer beliebt gemacht. Nach seinem Erstrundenmatch gegen den Briten Paul Jubb gab er zu, dass er einen Fan angespuckt hatte, der ihn seiner Meinung nach "respektlos" behandelt hatte.

Als er nach dem Spiel am Donnerstag auf diesen Vorfall angesprochen wurde, gab sich Kyrgios kämpferisch. "Ich habe heute gegen Filip Krajinovic gespielt. Wollt ihr nicht wissen, wie ich gespielt habe?", schoss er zurück.

In der Pressekonferenz nach dem Spiel legte sich Kyrgios mehrmals mit den Medien an.

"Es gab einfach nichts, was die Medien mir sagen konnten, was ich heute falsch gemacht habe", sagte er, als er seine Leistung reflektierte.

"Ich weiß einfach, dass sie mich nichts fragen und nichts anregen können. Ich liebe es, weil man nichts schreiben kann. Was willst du denn sagen? Heute nichts. Ich habe euch alle verblüfft."

In der Tat waren einige seiner Schläge gegen Krajinovic atemberaubend gut. Im Laufe des Matches gelangen ihm 50 Winner, darunter ein Rückhand-Return mit einem Jabber, der den Sieg besiegelte.

Damit steht er in der dritten Runde gegen Stefanos Tsitsipas, nachdem der an Nummer vier gesetzte Spieler Jordan Thompson in zwei Sätzen besiegt hat.

Ein Erfolg in Wimbledon ist für Kyrgios längst überfällig. Sein bestes Ergebnis hier ist eine Viertelfinalteilnahme im Jahr 2014, als er im Alter von 19 Jahren sein Turnierdebüt gab und dabei die damalige Nummer 1 Rafael Nadal besiegte.

Am Donnerstag zog sich Kyrgios aus dem Herren-Doppel zurück, um sich ausreichend zu erholen - "Ich bin ein Einzelspieler, meine Priorität war immer das Einzel", erklärte er - und sagte in seinem Interview auf dem Platz, dass das diesjährige Wimbledon "schon fast das ganze Jahr über in meinem Kalender steht".

"Es ist generell ein Turnier, bei dem ich denke, dass es meine beste Chance ist, einen Grand Slam von allen vier zu gewinnen", fügte Kyrgios hinzu.

Der Weltranglisten-40. scheut sich selten, offen zu sprechen, und dieses Jahr war da keine Ausnahme. Im Mai sprach Kyrgios über die psychischen Probleme , mit denen er im Laufe seiner Tenniskarriere zu kämpfen hatte, und erzählte von seinen Kämpfen mit Drogen- und Alkoholmissbrauch sowie Selbstverletzungen.

Gegenüber Wide World of Sports sagte er, dass er sich in einer Phase seines Lebens "wertlos" gefühlt habe und von Beleidigungen in den sozialen Medien zutiefst betroffen gewesen sei. Er fügte jedoch hinzu, dass die Covid-19-Pandemie ihm geholfen hat, seine mentale Gesundheit in den Griff zu bekommen, und in Wimbledon sagte Kyrgios, dass er eine positivere Geisteshaltung angenommen hat.

"Ich habe das Gefühl, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle. Einige Leute lieben es, mich einfach niederzumachen, aber das ist einfach nicht mehr möglich", sagte er.

Wenn er so spielt wie am Donnerstag, wird es für niemanden möglich sein, Kyrgios auf dem Platz niederzumachen, so souverän war er gegen Krajinovic.

"Ich habe großes Vertrauen in mich selbst, in all die Herausforderungen, die ich in meinem Leben überwunden habe", sagte er.

"Ich bin stolz darauf, hier oben zu stehen und meinen eigenen Weg zu gehen. In der Lage zu sein, in Wimbledon ein solches Tennis zu spielen, ist ein Traum, der für jeden Tennisspieler wahr wird."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com