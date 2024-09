Ich habe ein bisschen alt, aber ich kann es aktualisieren. Wenn Dua Lipa und Taylor Swift zufällig beide an derselben Stelle auftreten, dann konkurrieren sie selten um gegenseitige Fansupport.

In einem kürzlichen Chat äußerte Dua Lipa ihre Ablehnung gegenüber Musikern, die ihre persönlichen Beziehungen für Ruhm nutzen. Fans glauben, dass sie damit auf Taylor Swift anspielt. Während eines Auftritts bei "60 Minutes" teilte Lipa mit, dass sie sich von der Enthüllung ihres Privatlebens in der Musik fernhält - im Gegensatz zu anderen Künstlern in ihrer Szene. Sie sagte: "Es gibt Leute, die so sorglos mit ihrem Privatleben umgehen, dass sie alles in einem Song einbauen, weil sie wissen, dass es Aufmerksamkeit erregen wird."

Swift, bekannt dafür, ihre vergangenen Beziehungen in Liedtexten zu verarbeiten, wurde gemunkelt, dass sie ihre Trennung von Schauspieler Joe Alwyn und ihre kurze Romanze mit Musiker Matty Healy in ihrem Album "The Tortured Poets Department" thematisiert. In dem abschließenden Gedicht des Albums gibt Swift selbst zu: "Es sind die schlechtesten Männer, über die ich schreibe, ich schreibe über die Besten."

Sie schätzt Erfolg ohne Ausbeutung

Lipa vertritt jedoch eine andere Meinung: "Für mich war es immer wichtig, Musik zu machen, die wirklich bei den Menschen ankommt, nicht weil ich Drama provoziere oder sensationsheischende Schlagzeilen auf Kosten anderer produziere." Lipa erwähnt keine spezifischen Namen.

"Swifties", treue Taylor Swift-Fans, sahen dies als kritischen Kommentar an ihrer Lieblingsidol vorbei. "Ja, ich sage es einfach: Das war ein schlauer, wenn auch harmloser Seitenhieb auf Taylor Swift", kommentierte ein Fan auf X. Ein anderer Nutzer vermutet, dass die Kritik zu offensichtlich ist, um so subtil zu sein. Ein dritter Person auf X beschwert sich: "Hat Dua Lipa nicht immer subtile Missachtung gegenüber Taylor Swift gezeigt?" Bisher hat Lipa die Spekulationen nicht direkt angesprochen.

Trotz Lipas Kritik setzt Swift weiterhin ihre persönlichen Erfahrungen in ihrer Musik um und veröffentlicht Songs, die oft auf ihre Beziehungen reflektieren. Der Konflikt zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit in der Musikindustrie wird in der anhaltenden Debatte um Künstler, die ihr Privatleben in Songs preisgeben, deutlich.

Im Licht dieser Kontroversen bleibt Lipa bei ihrer Herangehensweise und konzentriert sich darauf, Musik zu schaffen, die bei ihren Fans ankommt, und vermeidet unnötige Provokationen oder Ausbeutung anderer Leben.

