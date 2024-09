"Ich bin wie andere Personen in diesem Umfeld beschuldigt, meine Ehefrau vergewaltigt zu haben", sagt der Franzose, der wegen mutmaßlicher Massenvergewaltigungen in der Ehe untersucht wird.

Pelikan, der in dem Skandal, der Frankreich erschüttert hat, als Zeuge hätte auftreten sollen, musste sein Erscheinen wegen gesundheitlicher Gründe verschieben. Er betrat den Gerichtssaal mit einem Stock.

Wie BFM TV berichtete, das im Gericht anwesend war, gab der 71-jährige Pelikan alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu. Er gestand freimütig: "Ich bin ein Vergewaltiger wie alle anderen in diesem Raum."

Die Staatsanwaltschaft wirft Pelikan vor, eine Website genutzt zu haben, um sexuelle Treffen mit seiner Frau zu vereinbaren und die Misshandlungen zu filmen. Neben Pelikan werden noch 50 andere Personen angeklagt, die Verhandlung findet in Avignon statt. Die anderen Angeklagten haben sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Pelikans ehemalige Frau, Gisele Pelikan, jetzt 72, forderte einen öffentlichen Prozess, um ihn und die anderen Männer, die sie vergewaltigt haben sollen, an den Pranger zu stellen.

Im Gerichtssaal zeigte Pelikan Reue und sagte: "Ich entschuldige mich bei meiner Frau, meinen Kindern und meinen Enkelkindern für mein Verhalten. Ich bedaure, was ich getan habe. Ich bitte um Vergebung, auch wenn sie vielleicht unvergebung ist."

Pelikan wird wegen verschiedener Verbrechen angeklagt, darunter Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung und Verletzung der Privatsphäre durch Aufzeichnen und Verbreitung von Sexualbildern.

Pelikans schlechter Gesundheitszustand erforderte letzte Woche mehrere Verschiebungen seines Termins. Sein Anwalt sagte, Pelikan wolle bei der Anhörung um Vergebung für seine Familie bitten.

Im Gerichtssaal erzählte Pelikan von seiner schwierigen Kindheit und seinen eigenen Erfahrungen als Vergewaltigungsopfer, dabei zeigte er starke Emotionen, wie französische Medien berichten.

Auch Gisele Pelikan, 72, sprach im Gerichtssaal und sagte: "Es ist schwer, diese Worte aus Pelikans Mund zu hören."

Für viele ist Gisele Pelikan zum Symbol im Kampf gegen sexuelle Gewalt in Frankreich geworden. Am Samstag versammelten sich Hunderte Menschen, mainly Frauen, in Städten im ganzen Land, um ihre Unterstützung für sie zu zeigen.

Obwohl der Skandal Europa, insbesondere Frankreich, erschüttert, geht der Prozess gegen Pelikan und andere Angeklagte in Avignon weiter. Die jüngste Protestwelle, angeführt von Gisele Pelican, hat dazu geführt, dass sich Menschen in Städten auf der ganzen Welt versammeln, um ihre Solidarität gegen sexuelle Gewalt zu zeigen.

