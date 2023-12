Hunderte von unbekannten Arten wurden in diesem Jahr auf der ganzen Welt entdeckt

Archäologische Funde ermöglichten es den Forschern, faszinierende Schritte in die Vergangenheit zu unternehmen und mehr über unsere rätselhaften Vorfahren und die Lebewesen zu erfahren , die vor den Menschen auf dem Planeten leb ten.

Gleichzeitig ermöglichte der technologische Fortschritt den Wissenschaftlern kühne Sprünge im Verständnis der unermesslichen Ausmaße des Universums und unserer kleinen kosmischen Nachbarschaft darin.

Jede Woche brachte neue Wunder und Erkenntnisse sowie Dutzende von Aha-Erlebnissen und ehrfurchtgebietende Einblicke in den Kosmos, der für das menschliche Auge einst unsichtbar war.

In diesem goldenen Zeitalter wissenschaftlicher Entdeckungen hoffe ich, dass wir, wie die lebende Legende Sylvia Earle, die Fähigkeit, Rätsel zu lösen und neue Erkenntnisse zu gewinnen, nie als selbstverständlich ansehen, damit wir besser verstehen, wie wir diese außergewöhnliche Welt schützen können.

Wildes Königreich

Im Jahr 2023 wurden weltweit fast 1 000 neue Arten entdeckt, die den Stammbaum des Lebens erheblich erweitern und verdeutlichen, wie groß die biologische Vielfalt auf der Erde noch ist.

Forscher der Kalifornischen Akademie der Wissenschaften und des Londoner Naturkundemuseums entdeckten Hunderte von Lebewesen und Pflanzen vom Grund des Ozeans bis zu einem abgelegenen Gipfel in Angola.

Bei den meisten neu entdeckten Arten handelte es sich um Insekten - darunter metallisch gefärbte Wespen, die nach "Doctor Who"-Figuren benannt sind und bei der Beseitigung landwirtschaftlicher Schädlinge helfen. Außerdem fanden die Wissenschaftler ungewöhnliche Lebewesen wie eine seltene Art von stummen Fröschen und einen Gecko, der Glibber aus seinem Schwanz spritzt.

Angesichts der anhaltenden Klimakrise versuchen die Wissenschaftler, Arten zu identifizieren, um sie zu schützen , bevor sie verschwinden.

Zurück in die Zukunft

Ein neuer wissenschaftlicher Trend im Jahr 2023 ist die Auferstehungsbiologie, d. h. der Versuch, einst ausgestorbene Molekülstränge und komplexe Organismen wiederzubeleben.

Das Forschungsgebiet klingt wie die Grundlage von "Jurassic Park", aber die Wissenschaftler nutzen es, um auf das Auftauchen von einst schlafenden Viren aufmerksam zu machen, da die Klimakrise zum ersten Mal seit Jahrhunderten den Permafrostboden auftauen lässt. Die Wiederauferstehungsbiologie wird auch bei der Suche nach pharmazeutischen Lösungen eingesetzt, indem die genetischen Proteine unserer Vorfahren untersucht werden.

Wissenschaftler nutzten diese Technik, um den Duft ägyptischer Mumifizierungsbalsame nachzubilden. Im dänischen Moesgaard-Museum können Besucher diesen Hauch der Vergangenheit einfangen.

Und ja, es gibt Bemühungen, ausgestorbene Tiere wie den Dodo, das Wollmammut und den Tasmanischen Tiger wieder zum Leben zu erwecken.

Der Schwerkraft trotzen

Die Wahrheit ist seltsamer als die Fiktion, vor allem, wenn man sich an einige der himmlischen Momente dieses Jahres erinnert , die der Science-Fiction Konkurrenz machen.

Zwischen mehreren Ländern begann ein Wettlauf zum Mond, bei dem Robotermissionen sowohl mit Erfolg als auch mit Bruchlandungen endeten.

In der Zwischenzeit lieferte ein Raumschiff zum ersten Mal eine Probe eines Asteroiden zur Erde - das Gestein und der Staub überraschen die Forscher bereits.

Und die leistungsstärksten Raketen, die je gebaut wurden, starteten und explodierten zweimal und erinnerten einmal mehr daran, dass der Weg in die Raumfahrt heikel ist.

Kuriositäten

Als Restauratoren eines von Rembrandts Meisterwerken, "Die Nachtwache", mit Röntgenstrahlen durchleuchteten, enthüllten die Scans ein Geheimnis, das fast 400 Jahre lang verborgen geblieben war. Unter dem Gemälde, das niederländische Zivilsoldaten zeigt, befand sich eine bleihaltige Schicht.

Das gewaltige Gemälde wurde 1642 fertig gestellt und in den Amsterdamer Kloveniersdoelen, einem Schießstand für Musketiere, ausgestellt. Dort war das Gemälde der Feuchtigkeit und Nässe schutzlos ausgeliefert.

Experten sind der Meinung, dass Rembrandt zum Schutz der Leinwand dieses dramatischen Gemäldes, in dem seine meisterhafte Beleuchtungs- und Schattenkunst zum Ausdruck kommt, Blei und nicht die übliche steife Leimschicht verwendete.

Geheimnisse des Ozeans

Forscher haben eine ungewöhnliche Quelle genutzt, um eines der historischen Rätsel des westantarktischen Eisschildes zu lösen, das aufgrund der globalen Erwärmung rasch schmilzt.

Durch die Untersuchung der DNA des Turquet-Kraken, der am antarktischen Meeresboden vorkommt, konnten die Wissenschaftler feststellen, dass der Eisschild zuletzt vor mehr als 100 000 Jahren zusammengebrochen ist. Wenn man versteht, wie sich der Eisschild im Laufe der Zeit verhalten hat, könnte man Aufschluss darüber erhalten, wie der Meeresspiegel in Zukunft steigen könnte.

"Die DNA von heute lebenden Tieren enthält alle Informationen über ihre Vorfahren in der Vergangenheit, sie ist also wie eine Zeitkapsel", sagt Dr. Sally Lau, Postdoktorandin an der James Cook University in Australien.

Das Wunder

- Affen können alte Freunde wiedererkennen , die sie jahrzehntelang nicht mehr gesehen haben. Das zeigen neue Forschungsergebnisse, die das längste soziale Gedächtnis dokumentieren, das jemals außerhalb des Menschen beobachtet wurde.

- Das Hubble-Weltraumteleskop hat ein neues Bild aufgenommen, auf dem geisterhafte Schatten, so genannte "Speichen", entlang der Ringe des Saturns tanzen.

- Die Spuren eines Stromstoßes, der vor Tausenden von Jahren im Magnetfeld der Erde auftrat, wurden buchstäblich in alte mesopotamische Lehmziegel eingebrannt.

- Bevor das Jahr zu Ende geht, können Sie Ihren Namen an einen der Jupitermonde schicken, um ein Gedicht der US-Poet Laureate Ada Limón zu begleiten, das an Bord der Europa Clipper-Mission der NASA fliegen wird.

