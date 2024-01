Hunderte von Migranten werden in New Jersey abgesetzt und umgehen damit die Beschränkungen in New York City

Die letzte Woche vom New Yorker Bürgermeister Eric Adams erlassene Anordnung verlangt von Charterbusunternehmen, die Migranten nach New York City bringen, dass sie den Beamten des New Yorker Katastrophenschutzes mindestens 32 Stunden vor ihrer Ankunft Manifeste ihrer Passagiere sowie deren voraussichtliche Absetzzeiten und -orte übermitteln.

Adams erließ die Anordnung als Reaktion auf die monatelangen Bemühungen von Texas und mehreren anderen republikanisch geführten Bundesstaaten, Zehntausende von Migranten und Asylbewerbern in Flugzeugen und Bussen in Großstädte mit demokratischen Bürgermeistern zu bringen, oft ohne oder mit nur geringer Vorankündigung.

An diesem Wochenende hielten mindestens vier Busse am Bahnhof Secaucus Junction, wobei der erste Bus am Samstagmorgen ankam, wie der Bürgermeister von Secaucus, NJ, Michael Gonnelli, in einer Pressemitteilung mitteilte.

"Soweit wir wissen, haben die Migranten, nachdem sie am Bahnhof abgesetzt wurden, Züge nach New York City genommen", sagte Gonnelli. "Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es, dass die Zugtickets für die Migranten gesichert sind und sie sich auf den Weg zu ihrem endgültigen Ziel gemacht haben".

Gonnelli sagte, es scheine, "dass die Busbetreiber ein Schlupfloch im System gefunden haben, um sicherzustellen, dass die Migranten ihr endgültiges Ziel, New York City, erreichen."

In einem Sonntagsposting auf X, früher bekannt als Twitter, teilte Jersey City mit, dass sein Büro für Notfallmanagement erfahren hat, dass etwa 10 Busse aus verschiedenen Orten in Texas und einer aus Louisiana an verschiedenen Transitstationen im ganzen Bundesstaat angekommen sind, darunter Secaucus, Fanwood, Edison, Trenton," mit fast 400 Migranten.

New York City hat im letzten Monat mehr als 14.700 Neuankömmlinge aufgenommen, sagte Adams letzte Woche. Der Bürgermeister fügte letzte Woche hinzu, dass "14 gecharterte Busse mit Migranten über Nacht aus Texas angekommen sind, die höchste Zahl, die in einer einzigen Nacht verzeichnet wurde".

Am Freitag erklärte der texanische Gouverneur Greg Abbott, sein Bundesstaat habe seit August 2022 mehr als 33.600 Migranten nach New York City gebracht.

"Abbott behandelt Asylsuchende weiterhin wie politische Spielfiguren und setzt stattdessen jetzt Familien in umliegenden Städten und Staaten in der kalten, dunklen Nacht mit Zugtickets ab, um nach New York City zu reisen", sagte ein Sprecher des New Yorker Rathauses am Montag in einer Erklärung gegenüber CNN.

"Genau aus diesem Grund haben wir uns mit den umliegenden Städten und Bezirken abgestimmt, bevor wir unsere Anordnung erlassen haben, um sie zu ermutigen, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen, um Migranten vor dieser Grausamkeit zu schützen", so der Sprecher.

CNN hat den Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, um eine Stellungnahme gebeten.

Mehr als 300 Migranten mit Privatflugzeug von Texas nach Illinois geflogen

Am Wochenende trafen Hunderte von Asylbewerbern auf dem Rockford International Airport in Illinois ein, wie CNN zuvor berichtete. Der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, erklärte in einem Beitrag auf X, dass es sich um den zweiten bekannten Fall handele, in dem der texanische Gouverneur Asylsuchende mit einem Privatflugzeug transportiert habe.

Die Migranten kamen am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr Ortszeit an und wurden dann in Busse nach Chicago verfrachtet.

Die Stadtverwaltung von Rockford teilte auf Facebook mit, dass sie die örtliche Notrufzentrale aktivieren wird, um die Logistik und Planung zu koordinieren, damit die Sicherheit aller Beteiligten während dieses Prozesses gewährleistet ist.

Laut einer Pressemitteilung von Abbott hat Texas seit August 2022 mehr als 28.000 Asylsuchende in die Region Chicago geschickt.

Am Sonntag beschrieb Bürgermeister Johnson in der CBS-Sendung Face the Nation" die unhaltbare" Situation in Chicago als eine internationale und föderale Krise, die von den lokalen Regierungen subventioniert werden soll".

Anfang des Monats hatte Chicago damit begonnen, Busse zu beschlagnahmen und abzuschleppen, nachdem es eine städtische Verordnung erlassen hatte, um gegen "abtrünnige Busse" aus Texas vorzugehen, die Migranten in der ganzen Stadt absetzen, wie CNN zuvor berichtete.

Senator Graham beruft sich bei der Verzögerung der Hilfe für die Ukraine und Israel auf die Grenzkrise

Senator Lindsey Graham, ein Republikaner aus South Carolina, sagte am Sonntag, dass die Republikaner an ihrer Position festhalten werden, dass der Ukraine und Israel keine Hilfe gewährt werden kann, wenn es nicht auch eine Einigung über die Grenzsicherheit gibt.

"Ich möchte der Ukraine unbedingt helfen, aber wir müssen uns auch selbst helfen", sagte er in der CBS-Sendung "Face the Nation". "Ich kann nicht nach South Carolina zurückkommen und über Hilfe für die Ukraine und Israel sprechen, wenn die Grenze immer noch nicht gesichert ist."

Graham nannte die Grenzkrise einen "nationalen Sicherheitsalptraum für Amerika" und sagte, er hoffe, dass die Republikaner bei den Verhandlungen über die Hilfe mit an Bord seien.

Der Senator sagte, dass die Verhandlungsführer planen, die Regierung Biden zu bitten, Titel 42, eine aus der Pandemiezeit stammende Beschränkung, die es den Behörden erlaubte, Migranten an der Grenze schnell abzuweisen, und die inzwischen ausgelaufen ist, für die Abschiebung von Grenzgängern zu nutzen. Er sagte auch, dass es im Falle einer Wiederwahl des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu einer Massenabschiebung von Migranten kommen werde.

Mexikanische Beamte besuchen Washington zu weiteren Grenzgesprächen

Wie CNN bereits berichtete, werden führende mexikanische Politiker im Januar nach Washington reisen, um sich mit Vertretern der Regierung Biden zu treffen und die Gespräche über die Eindämmung des Zustroms von Migranten in die USA fortzusetzen.

Der Besuch findet statt, nachdem eine hochrangige Delegation in Mexiko-Stadt, an der auch Außenminister Antony Blinken und der Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, teilnahmen, einige Fortschritte bei der Verstärkung der Grenzkontrollen auf der mexikanischen Seite der Grenze erzielt hat.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates bezeichnete die Reise als "produktiv" und sagte, der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador habe "bedeutende neue Durchsetzungsmaßnahmen" bezüglich der Migration ergriffen.

Die USA verzeichnen einen dramatischen Anstieg der Zahl der Migranten, die die südliche Grenze überqueren. Im Dezember trafen die Grenzbehörden an der Grenze zwischen den USA und Mexiko auf mehr als 225.000 Migranten. Das ist die höchste monatliche Zahl seit dem Jahr 2000, wie aus vorläufigen Statistiken des Heimatschutzes hervorgeht, die CNN vorliegen.

Bei dem Treffen in Washington sollen "die Fortschritte bewertet und entschieden werden, was noch getan werden kann", so der Nationale Sicherheitsrat.

Kevin Liptak, Sarah Dewberry, Casey Gannon und Zoe Sottile von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

