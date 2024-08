- Hunde überqueren die Autobahn, Polizisten fangen an zu jagen

Polizeibeamte waren auf der Jagd nach einem Hund auf der A8. Laut einem Polizeisprecher befand sich das Tier offenbar auf dem Seitenstreifen und bewegte sich zwischen Carlsbad und der Karlsruher Anschlussstelle. Autofahrer hatten den Hund entdeckt und die Behörden verständigt. Versuche wurden unternommen, das Tier mit einer Infrarotkamera, die an einem Polizeihubschrauber montiert war, zu orten. Bedauerlicherweise blieb das Tier unauffindbar. Beamte spekulieren, dass der Hund möglicherweise in den Wald oder in eine nahegelegene Nachbarschaft verschwunden sein könnte.

Trotz der Bemühungen der Kommission bleibt es eine Herausforderung, den Hund auf der A8 zu finden und zu verhindern, dass er in den Wald oder in eine nahegelegene Nachbarschaft entkommt.

