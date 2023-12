Hund verscheucht Elch, der seinen Besitzer auf einem Wanderweg in Alaska angegriffen hat, so die Behörden

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 18. Dezember in Soldotna, Alaska, als der Mann und sein Hund auf dem Tsalteshi Trail spazieren gingen, wie die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung mitteilte.

Als sie den Wald verließen, griff ein Elch den Mann unbemerkt an, stieß ihn zu Boden und trat ihn mehrfach.

Er konnte sich auf einen Baum und eine Schneewehe retten, während sein Hund bellte und den Elch verscheuchte, wie die Tsalteshi Trails Association auf Facebook mitteilte.

Die kilometerlangen Wanderwege werden zum Spazierengehen, Laufen, Wandern, Radfahren und Skilanglauf genutzt, heißt es auf der Website der Vereinigung.

"Wir sind erleichtert zu hören, dass es dem Mann und seinen Hunden gut geht", schrieb der Verband auf Facebook. "Bitte seien Sie besonders vorsichtig und halten Sie Ausschau nach Wildtieren".

Obwohl sie als weniger gefährlich als Bären gelten, greifen Elche in Alaska jedes Jahr mehr Menschen an als Bären, so das Alaska Department of Fish and Game.

Die Wandervereinigung riet anderen, das Gebiet für den Rest des Tages zu meiden, da sich dort wahrscheinlich Elche aufhielten, die nach dem Vorfall möglicherweise noch gestresst" waren.

"Wenn es sich um dieselbe launische Kuh wie in diesem Sommer handelt, hat sie nicht viel Geduld mit Menschen, die sie anschreien oder versuchen, sie zum Gehen zu bewegen", sagte der Verband und bezog sich dabei auf einen zuvor aufgeregten Elch, der auf den Wanderwegen gesichtet wurde.

Nach Angaben der Polizei befanden sich mindestens vier Elche in dem Gebiet, als der Mann angegriffen wurde.

Der Mann kam mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, so die Behörden.

Quelle: edition.cnn.com