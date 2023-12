Hund, der nach seinem Verschwinden vor fast 7 Jahren in der Wildnis überlebte, wird gerettet

Die gemeinnützige Organisation Lost Dog Recovery UK South teilte in einem Facebook-Post mit, dass ihnen im November jemand von einem kleinen schwarzen Hund berichtete, der in der Nähe von Crawley Down, einem Dorf in West Sussex, England, auf die Straße lief.

"Sie hielten den Verkehr an, ließen den Hund im Wald verschwinden und wussten, dass sie ihm nicht folgen sollten und kehrten so schnell wie möglich zurück, um Futter zu hinterlassen", so die Organisation am 11. Dezember in einem Social-Media-Post.

Die Person erkundigte sich nach dem Hund, einem Patterdale-Terrier, und erfuhr, dass die Einheimischen mit dem Tier vertraut waren und es manchmal fütterten, heißt es in dem Posting.

"Da sie erkannte, dass es sich nur um einen Hund handeln könnte, der frei herumläuft, übernahm sie die Kamera und ließ das Futter zurück, bis weitere Informationen gesammelt werden konnten", so die gemeinnützige Organisation.

Die Kamera fing den Hund ein, der drei Tage lang einige Male in der Nähe umherirrte, und am dritten Tag schien er darauf zu warten, dass sein Abendessen bei der Rettungsgruppe eintraf, hieß es.

Lost Dog Recovery UK South erfuhr von den Anwohnern, dass der Hund "in gutem Zustand, gefüttert und gepflegt" war, aber vielleicht schon seit zehn Jahren umherstreunte - eine Schätzung, die sich später als ungenau herausstellte.

Im Laufe einer Woche richtete die Rettungsorganisation eine Fütterungsroutine für den Hund ein, und bei ihren täglichen Essensbesuchen zeigte sich, dass ihre Augenbrauen und ihre Schnauze ergraut waren, was nach Angaben der Rettungsorganisation bestätigte, dass es sich um einen älteren Hund handelte.

Am 9. Dezember stellten die Freiwilligen dem Hund eine Falle und eine verlockende Mahlzeit hin: ein warmes Brathähnchen mit Pastete. "Wir wussten, dass unsere kleine Streunerin wählerisch war, und wir hatten herausgefunden, was sie mochte", so die gemeinnützige Organisation.

In dieser Nacht wanderte sie zur Falle hinüber.

"Mit einem Blick über die Schulter und ganz langsam bahnte sie sich ihren Weg in die Falle, bis sie schließlich auf die Fußplatte trat und die Tür auslöste", heißt es in dem Facebook-Post.

"Verständlicherweise war sie schockiert und verängstigt, aber sehr sanftmütig", so die Rettung.

Durch ihren Mikrochip fand man heraus, dass der Hund Rose heißt und im März 2017 innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Adoption verschwunden war.

Durch Nachforschungen erfuhr die Rettungsorganisation, dass Rose in den ersten 10 Tagen nach ihrem Verschwinden gesichtet worden war, doch dann verlor sich die Spur.

"Wir werden zwar nie erfahren, wann genau sie sich in Crawley Down niedergelassen hat, aber wir wissen, dass sie nun endlich in Sicherheit ist und nicht mehr den Rest ihres Lebens in Kälte und Nässe verbringen muss", heißt es in dem Beitrag.

Roses ursprüngliche Besitzer wurden kontaktiert, aber sie waren umgezogen, ihre Lebensumstände hatten sich geändert und sie konnten sich nicht mehr um sie kümmern, so die Lost Dog Recovery UK South.

"Sie freuen sich, dass sie sicher und unverletzt ist, und sind natürlich traurig, dass sie sie nicht zurücknehmen können", heißt es in dem Facebook-Post.

In einem Update vom 18. Dezember teilte die gemeinnützige Organisation mit, dass Rose bei Last Chance Animal Rescue in Edenbridge, einer Stadt in Kent, England, in Pflege ist.

Die Organisation wies auch darauf hin, dass sie viele Anfragen für die Aufnahme von Rose erhalten hat und sagte, dass diejenigen, die daran interessiert sind, Rose in ihrem Zuhause willkommen zu heißen, Last Chance Animal Rescue kontaktieren sollten.

