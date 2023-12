2. Bundesliga - HSV-Kapitän Schönlau erleidet eine weitere Wadenverletzung

Hamburgs Kapitän Sebastian Scherau wird erneut mehrere Wochen ausfallen. Der Linebacker erlitt einen Sehnen- und Faszienriss in der linken Wade, teilte die Fußballmannschaft der Division II am Donnerstag mit. Schoenlaw kämpfte in dieser Saison mit einer langfristigen Verletzung der rechten Wade.

Der unter Trainer Tim Walter normalerweise führende Spieler kam in dieser Saison aufgrund von Verletzungsproblemen nur auf vier Einsätze. Schenlaw führte Hamburg im letzten Spiel gegen Nürnberg (2:0), musste jedoch in der Nachspielzeit ausgewechselt werden. Shen Lao wird den Start in die zweite Saisonhälfte definitiv verpassen. Der Hamburger SV trifft am 20. Januar (20:30 Uhr/Sport1 und Sky) auf Schalke 04.

Zweitligatabelle HSV-Aufstellung HSV-Ankündigung

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de