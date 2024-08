Hotdogs in einem schwellen Fahrzeug eingeschlossen: Nachbarn greifen ein

Wenn Haustiere, insbesondere Hunde, in Fahrzeugen während großer Hitze ausgesetzt werden, können die Ergebnisse katastrophal sein. In der Gemeinde Cham greifen Ortsansässige mit innovativen Lösungen ein. Obwohl dies an diesem Tag kein einzelnfall war.