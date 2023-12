Home-Cooking-Trend

Laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse (TK) ist Hausmannskost in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beliebt. Die TK teilte am Freitag in Dresden mit, dass fast die Hälfte (49 %) der Menschen es am liebsten jeden Tag oder ein paar Mal in der Woche tun würde. In Berlin und Brandenburg...