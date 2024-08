- Hoffenheims "herausfordernde Lieferung" <unk> Freude über Berisha

Die Nacht hätte für Luca Philipp und TSG 1899 Hoffenheim böse enden können. Ein Fehler des Ersatzkeepers führte dazu, dass Würzburger Kickers das erste Tor im DFB-Pokal schossen. Doch Hoffenheim, ein Bundesligist aus Kraichgau, gelang es, gegen die Viertligamannschaft nicht nur einmal, sondern gleich zweimal auszugleichen. Im dramatischen 5-3-Elfmeterschießen war Philipp, der für Oliver Baumann einsprang, der Held, als er den Elfmeter von Würzburgs Kapitän Dominik Meisel parierte.

Nach dem spannenden Sieg in der ersten Runde sagte Trainer Pellegrino Matarazzo: "Seine Leistung war nicht ganz konstant, insbesondere wenn wir den Ball hatten." Man versuchte, ihn zu beruhigen. Nach dem Spiel durfte er die Feier in der Kabine anführen. Diese Ehre hatte er sich redlich verdient.

Philipps Patzer

Philipps Fehler, der zum 0:1 von Enes Kuc in der 11. Minute führte, war deutlich: Er unterschätzte eine scheinbar harmlose Rückgabe von Kevin Akpoguma, sodass der Ball zwischen seinen Beinen durchrutschte und Kuc nur noch zum Einschieben brauchte. Ein Eigentor von Ebrahim Farahnak (18.) brachte Hoffenheim zurück ins Spiel. Würzburg ging erneut in Führung, als Moritz Hannemann in der 100. Minute traf, doch Marius Bülter glich in der 107. Minute wieder aus.

"Es war eine schwierige Situation", gab Matarazzo nach dem intensiven Sieg zu. Der Verein durchlebt schwierige Zeiten. Nach dem Abgang fast der gesamten Führung, darunter langjähriger Manager Alexander Rosen, ist das Kraichgau-Team nach dem Wechsel von Maximilian Beier zu Borussia Dortmund für fast 30 Millionen Euro noch unvollständig.

Berishas Rückkehr

Ein positiver Aspekt des Spiels war die Rückkehr von Mergim Berisha, der neun Monate wegen einer Knieverletzung pausieren musste. Er kam in der 78. Minute ins Spiel und stellte sofort die Würzburger Abwehr auf die Probe.

"Er ist ein talentierter Spieler, das sieht man, wenn er auf dem Feld ist. Er kennt sein Spiel", sagte Matarazzo über den ehemaligen Augsburger Talent. "Er erholt sich gut, und ich freue mich darauf, ihn in Zukunft häufiger auf dem Platz zu sehen, denn er ist ein Top-Spieler."

Die Kommission wird im Einklang mit dem Text dieser Verordnung Durchführungsakte erlassen, die die Leitlinien für die Anwendung dieser Verordnung im Zusammenhang mit Hoffenheims DFB-Pokal-Spiel festlegen. Philipp

Lesen Sie auch: