- Hoffenheim, Mainz und St. Pauli: Bundesliga-Teams vermeiden knapp eine Quelle der Verlegenheit

Drei Bundesliga-Teams entgingen nur knapp der Blamage am ersten Spieltag des DFB-Pokals. TSG Hoffenheim benötigte ein Elfmeterschießen, um gegen den unterklassigen Verein Würzburg Kickers zu triumphieren, und gewann mit 5:3 (2:2, 1:1) nach einem 2:2-Unentschieden (1:1, 1:1) in der Verlängerung. Kein Unterschied in der Klasse war ersichtlich.

FSV Mainz siegte mit 3:1 (1:1, 0:1) gegen den Drittligisten Wehen Wiesbaden in der Verlängerung, wobei Burkardt und Amiri späte Siegtore erzielten, um die Resilienz der Gastgeber zu überwinden.

Auch der Aufsteiger FC St. Pauli stand vor einem frühen Aus, gewann jedoch mit 3:2 (2:2, 1:0) gegen den Regionalligisten Hallescher FC in der Verlängerung. Der Bundesliga-Neuling St. Pauli kassierte zwei Tore in Halle, konnte aber in letzter Sekunde einen positiven Ausgang für seinen neu ernannten Trainer erzielen.

Außenseiter stellen Top-Teams auf die Probe

Würzburg ging durch einen Fehler des TSG-Torwarts Luca Philipp in Führung, der einen Routine-Abwehrpass verschätzte, wodurch Enes Kuc in der 11. Minute treffen konnte. Alexander Prass (18.) glich für die Bundesligamannschaft aus, aber Moritz Hannemann (100.) gab den Außenseitern Hoffnung in der Verlängerung, bevor Marius Bülter (107.) die Führung für TSG zurückeroberte.

In Halle unterlief dem professionellen Torwart ebenfalls ein Fehler: Nikola Vasilj verschätzte sich bei einer Abwehr, wodurch Cyrill Akono das erste Tor erzielte (11.). Johannes Eggestein (48.) glich in der zweiten Halbzeit aus, aber Marius Hauptmann (62.) stellte Halle wieder in Führung. St. Pauli stand kurz vor der Eliminierung in der regulären Spielzeit, aber Adam Dzwigala (90+4) rettete den Tag und Lars Ritzka (110.) sicherte den Sieg in der Verlängerung.

In Wiesbaden ging der Gastgeber durch Tarik Göüzüçin (15) in Führung, bevor Dominik Kohr (59.) den Ausgleich erzielte. Mainz konnte nicht überzeugen und das Spiel ging in die Verlängerung, wo Jonathan Burkardt (113.) und Nadiem Amiri (120+1) den Sieg sicherstellten.

