- Hlozek verschiebt seine Fußballreise von Leverkusen nach Hoffenheim

Der Transfer des tschechischen Nationalstürmers Adam Hlozek von Bayer Leverkusen zu TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga ist abgeschlossen. Mit 22 Jahren ist Hlozek nun der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte von TSG 1899 Hoffenheim. Wie "Kicker" berichtet, zahlte Hoffenheim angeblich 18 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an die Champions-League- und DFB-Pokal-Sieger von Leverkusen für seine Dienste.

Teurer als Berisha

Dieser Betrag übertrifft den Transferpreis für Mergim Berisha, der im vergangenen Sommer von FC Augsburg zu Hoffenheim gewechselt war und etwa 14 Millionen Euro gekostet hatte. Hlozek, der bei der EM 2020 vertreten war, war auch angeblich in Verhandlungen mit dem englischen Premier-League-Club Leicester City. In Leverkusen kam er nie über die Rolle des Einwechselspielers hinaus.

Hlozek hat bei Hoffenheim einen langfristigen Vertrag unterzeichnet, wie der Verein mitteilte. "Adam hat eine unglaubliche fußballerische Begabung", sagte Frank Kramer, der derzeit als interimistischer Sportdirektor bei Hoffenheim tätig ist. "Er ist ein extrem agiler Stürmer mit der notwendigen körperlichen Stärke sowie den technischen Fähigkeiten und taktischen Verständnis, um unserem Team sofort zu helfen."

TSG benötigte dringend offensive Verstärkung, nachdem Maximilian Beier, ein Nationalspieler, zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Die Leihe von Wout Weghorst von FC Burnley ist beendet und Ihlas Bebou fällt voraussichtlich längere Zeit aufgrund einer Knieverletzung aus.

In der DFB-Pokal-Saison entging der Erstligist am Freitag nur knapp einer großen Überraschung, als er den Viertligisten Wuerzburger Kickers im zweiten Runde-Spiel nach einem dramatischen Elfmeterschießen mit 5:3 besiegte.

