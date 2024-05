Hinter Bidens Ankündigung, Israel gegenüber seinen Standpunkt in Bezug auf Rafah deutlich zu machen.

Nach zahlreichen Gesprächen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu Mitte Februar drängte das Team von Präsident Biden diesen, seine Entscheidung zur Invasion von Rafah, einer Stadt im südlichen Gazastreifen, die als lebenswichtige Route für humanitäre Hilfe dient, zu überdenken.

Bidens Top-Berater für nationale Sicherheit hielten endlose Video- und persönliche Treffen mit ihren israelischen Kollegen ab, bei denen sie alternative Methoden zur Bekämpfung der Hamas betonten, ohne Millionen von Palästinensern in Rafah zu gefährden.

Das Weiße Haus glaubte, dass diese Warnungen bei der israelischen Regierung gut ankamen, aber der besorgte Ton, den Biden und sein Team wiederholt anschlugen, erwies sich letztlich als unwirksam, da es schien, als stünde eine umfassende Invasion in Rafah unmittelbar bevor.

Daraufhin traf Biden die schwierige Entscheidung, seinen Widerstand öffentlich zu machen. Letzte Woche stoppte Biden die Lieferung von 3.500 Bomben an Israel, da er befürchtete, dass sie für einen möglichen Angriff auf Rafah verwendet werden könnten. In einem Interview mit Erin Burnett von CNN erklärte Biden am Mittwoch nachdrücklich, dass Amerika nicht die Waffen liefern werde, die Israel normalerweise für Angriffe auf dicht besiedelte Städte wie Rafah verwendet.

Als Reaktion auf Bidens Erklärung zeigten sich israelische Beamte überrascht. Trotz der Behauptung, dass die derzeitige Operation in Rafah "begrenzt" sei, bleiben die privaten israelischen Behörden über ihre Absichten im Unklaren, was für Unruhe sorgt. Abgesehen von den Bomben äußerte Biden auch die Möglichkeit, im Falle einer Invasion auf Artillerie zu verzichten, da er solche Waffen in stark bevölkerten Gebieten als wahllos und unberechenbar ansieht.

Während Israel behauptet, dass die derzeitige Operation in Rafah "begrenzt" sei, sind Beamte und US-Berater besorgt, da der tatsächliche Plan nicht klar ist. Die Spannungen in den Beziehungen haben zugenommen, denn Bidens wachsame Unterstützung für Israel bleibt unangetastet, auch wenn die persönliche Beziehung zwischen ihm und Netanjahu immer angespannter wird.

Ein Biden-Berater betonte: "Israel ist nicht dasselbe wie Netanjahu". Obwohl Biden der Öffentlichkeit wiederholt seine unerschütterliche Unterstützung für Israel versichert hat, brachte er privat seine Frustration zum Ausdruck und forderte einen Kurswechsel für beide Führer.

Die Tötung von sieben humanitären Helfern - darunter ein US-Bürger - durch die IDF Anfang April stellte die Geduld des Präsidenten auf eine harte Probe. Als er von dem Vorfall erfuhr, zog Biden wütend eine Grenze zwischen dem erwarteten Verlauf des Konflikts zwischen Israel und der Hamas und dem Verhalten, das er von Israel erwartete. Ein Treffen mit Netanjahu wurde umgehend arrangiert.

Das Vorgehen der israelischen Regierung veranlasste Biden zu der Erkenntnis, dass ein "Komm-zu-Jesus-Moment" bevorstand. Etwa einen Monat vor diesem Gespräch hatte er seine Bedenken nach einem Gespräch mit Netanjahu mit Freunden im Kongress geteilt.

Einige Berater widersprachen nicht, dass Bidens Telefongespräch mit Netanjahu im April fast mit einem "Come-to-Jesus"-Moment für die beiden Führer vergleichbar war. In diesem kurzen Austausch richtete Biden ein Wort der Warnung an Netanjahu: Wenn Israel seinen Kurs nicht ändere, könnten die USA die Art und Weise, wie sie ihren Verbündeten in dem Konflikt unterstützen, neu bewerten.

Dies war der bisher deutlichste Hinweis darauf, dass sich Biden nach Monaten des Krieges mit einer möglichen Einschränkung der US-Unterstützung für Israel abfinden würde. Dennoch blieb unklar, welche genauen Strafen ins Spiel kommen könnten und welche konkreten Handlungen Israels Biden zum Nachdenken bringen würden.

Seitdem hat das Weiße Haus Israel dafür gelobt, Maßnahmen zur Ausweitung der humanitären Hilfe zu ergreifen, wie etwa die Öffnung weiterer Kontrollpunkte. Dennoch blieb Rafah ein heikles Element in den Beziehungen, da die israelischen Behörden auf Angriffe gegen die Hamas in der Stadt drängten, obwohl Bidens Berater erklärten, sie hätten keinen Plan gesehen, um Zivilisten zu schonen.

In den Verhandlungen zwischen den beiden Gruppen konnte keine Annäherung in diesem Dilemma erzielt werden, wie aus informierten Kreisen verlautete. Beamte des Weißen Hauses hatten Zweifel an Israels Zusagen, die Zivilbevölkerung zu schützen, und öffentliche Verlautbarungen bestätigten, dass ein Einmarsch in Rafah eine katastrophale humanitäre Situation auslösen würde.

"Der Präsident und sein Team haben seit Wochen deutlich gemacht, dass wir eine größere Bodenoperation in Rafah nicht unterstützen, wo über eine Million Menschen Zuflucht suchen und keinen sicheren Hafen finden", erklärte Kirby am Donnerstag. "Der Präsident hat dies öffentlich gesagt und diese Gedanken direkt an Premierminister Netanjahu weitergegeben."

Zweiparteienvorwurf nach Bidens ausdrücklichem Ultimatum im Fernsehen

Das Weiße Haus stellte klar, dass der Gedanke an bedingte Hilfe rein theoretisch sei: Die USA würden ihrem langjährigen Partner nur dann weniger Werkzeuge und Rüstungsgüter zur Verfügung stellen, wenn dieser mit einer Invasion in Rafah fortfährt.

Dies hinderte Bidens politische Gegner jedoch nicht daran, ihm vorzuwerfen, Israel im Stich zu lassen, obwohl er unmissverständlich erklärt hatte, dass er Israels Sicherheit nicht im Stich lasse. Von Trump bis zum Senator von Utah, Romney, kritisierten Vertreter der GOP Bidens Erklärung als Zeichen der Desertion im Kampf gegen Terroristen.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der gerade einem Absetzungsversuch ausgewichen war, meinte in einem Interview mit Politico sogar, Biden habe einen "älteren Moment" erlebt, als er solche Worte äußerte.

Auch einige Demokraten äußerten ihre Missbilligung. Fetterman aus Pennsylvania, ein überzeugter Israel-Befürworter, sagte, Bidens Vorschlag, bestimmte Arten von Waffenlieferungen an Israel zurückzuhalten, sei unerwünscht. "Das zeigt der Hamas, dass sie die PR-Schlacht gewinnt". Er teilte seine Meinung in der CNN-Sendung Raju.

Senator Jon Tester, ein gefährdeter Demokrat aus Montana, äußerte, er würde es vorziehen, wenn Biden die Waffen freigeben würde. Und der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Beziehungen im Senat, Ben Cardin, erklärte, er werde sich später am Donnerstag mit Regierungsvertretern über die Einzelheiten ihres Plans unterhalten.

"Ich versuche, die juristischen Details und die Beweggründe für ihr Vorgehen zu erfahren", sagte er. "Solange ich also nicht mit den Regierungsvertretern gesprochen habe, werde ich mich jeglicher Kommentare enthalten.

Obwohl Bidens Haltung seine strengste öffentliche Stellungnahme zu Israel seit dem Krieg war, schien sie auch unwirksam zu sein, um diejenigen in seiner eigenen Partei zu beschwichtigen, die eine Beendigung der US-Unterstützung gefordert haben.

"Ich glaube, das ist ein guter Schritt nach vorn. Ich denke, wir müssen mehr tun", sagte Senator Sanders, der demokratische Sozialist aus Vermont, auf CNN und fügte hinzu, Bidens Drohung, die Waffen zu reduzieren, "hätte schon viel früher ausgesprochen werden sollen".

Quelle: edition.cnn.com