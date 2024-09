Hier sind 5 wichtige Punkte für den 17. September: Skandal des Secret Service, Einwanderungspolitik, Überschwemmung Katastrophe in North Carolina, Tragischer Titan Vorfall, Boeing Arbeiter Streik.

Hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen, um im Bilde zu bleiben und Ihren Tag fortzusetzen.

1. Präsidentschaftlicher Schutz

Ein zweiter vermeintlicher Mordversuch gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump löst Bedenken aus, ob das Secret Service in der Lage ist, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten ausreichend zu schützen oder ob Verbesserungen erforderlich sind, um seine Sicherheit zu stärken. Secret Service-Agenten konnten am Sonntag einen potentiellen Schützen daran hindern, auf Trump zu schießen, während er auf seinem Golfplatz in West Palm Beach spielte, im Gegensatz zum Möchtegern-Attentäter in Pennsylvania, aber es bleiben Fragen darüber, wie ein anderer Schütze so nah an den ehemaligen Präsidenten herankommen konnte. Der amtierende Direktor des US Secret Service, Ronald Rowe, traf sich am Montag mit Trump und der örtlichen Polizei und verteidigte die Reaktion seiner Agentur auf den Schützen, indem er betonte, dass das sonntägliche Golfspiel eine "unangekündigte Bewegung" war, die nicht auf Trumps Terminkalender stand.

2. Einwanderungspolitik

US-Beamte feiern einen weiteren Monat mit niedrigen Grenzübertritten und führen dies auf jüngste Executive Actions zurück, die den Zugang zu Asyl an der US-Südgrenze einschränken. "Im Juli und August wurden die niedrigsten Kontaktzahlen seit September 2020 verzeichnet", erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses. Im August registrierte die Grenzpatrouille etwa 58.000 Kontakte zwischen den Grenzübergängen an der südlichen Grenze, ein Anstieg gegenüber Juli, aber im Vergleich zu den Rekordzahlen der letzten Monate ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem halten Trump und sein Vizekandidat JD Vance an unbegründeten Aussagen über Einwanderer fest, um ihre Wähler zu begeistern. Ihre übertriebenen Behauptungen über haitianische Einwanderer, die in Springfield, Ohio, Haustiere misshandeln, führten dazu, dass Schulen und Krankenhäuser in der Stadt nach zahlreichen Bombendrohungen diesen Woche vorübergehend geschlossen wurden.

3. Überschwemmungen in North Carolina

Historische Regenfälle in North Carolina haben zu Überschwemmungen von Häusern, liegengebliebenen Fahrzeugen und Wasserrettungen geführt. "Es ist wahrscheinlich die schlimmste Überschwemmung, die wir hier in Carolina Beach je gesehen haben", sagte CNN der Stadtmanager Bruce Oakley aus der Touristenstadt in der Nähe von Wilmington. Carolina Beach wurde am Montag in einen Ausnahmezustand versetzt, nachdem dort in 12 Stunden an einer Station 45 cm Regen gefallen waren, was ein Ereignis mit einer Wahrscheinlichkeit von einmal in 1.000 Jahren darstellt, wie das National Weather Service in Wilmington mitteilte. Überschwemmungswarnungen gelten weiterhin für über 10 Millionen Menschen in North Carolina und dem östlichen Virginia, mit Abläufen in Städten wie Charlotte, Raleigh und Richmond im Laufe des Tages.

4. Titan-Vorfall

Die US-Küstenwache begann am Montag eine mehrtägige Untersuchung, um den Verlust des Titan zu untersuchen - das untergegangene U-Boot, von dem die Behörden behaupten, dass es im Nordatlantik im Juni 2023 implodierte und dabei alle fünf Passagiere während eines Tauchgangs zum Wrack der Titanic tötete. Das erste Bild des beschädigten U-Boots, das auf dem Meeresboden ruht, wurde auf der Anhörung präsentiert. Die Präsentation enthüllte auch die letzte Nachricht des Titan - gerade sechs Sekunden, bevor der Kontakt zur Oberfläche verloren ging. "Zwei Gewichte abgeworfen", lautete die Nachricht des Titan an sein Mutterschiff, was darauf hindeutet, dass das U-Boot Gewichte abwerfen konnte, um wieder an die Oberfläche zu gelangen. Sekunden später wurde das Titan ein letztes Mal signalisiert und das Mutterschiff verlor die Spur des Fahrzeugs. Es ist zu erwarten, dass im Laufe der Anhörung, die bis zum 27. September dauern soll, weitere Informationen bekannt werden.

5. Boeing-Arbeitsstreit

Boeing setzt temporäre Einschränkungen um, da ein großer Streik die Arbeit an seinen Flugzeugen effektiv zum Erliegen gebracht hat. Der Finanzchef von Boeing, Brian West, gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen ein Einstellungsfreeze und Einschränkungen für nicht essentielle Reisen umsetzen wird, wobei auch Zwangsurlaube für Mitarbeiter, Manager und Führungskräfte in Betracht gezogen werden. Boeing arbeitet auch daran, Ausgaben mit einigen seiner 10.000 Zulieferer zu reduzieren, wie es in der Mitteilung von West heißt. "(Wir) werden die meisten Einkaufsorders für die Programme 737, 767 und 777 einstellen", schrieb er. Boeing befindet sich derzeit in finanziellen Schwierigkeiten und hat seit 2019 Verluste von über 33 Milliarden Dollar verbucht. Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmen sollen diese Woche mit einem Bundesvermittler fortgesetzt werden.

BREAKFAST BROWSE

Voyager 1 Generiert Strom mit 30-Jährigen TriebwerkenEin verstopfter Treibsatz hätte die interstellare Reise des Raumfahrzeugs Milliarden von Meilen von der Erde entfernt beenden können. Doch NASA-Ingenieure retteten es kürzlich mit einer Abfolge von kreativen Manövern.

Herausfordernde Flughafenlandung Nur 50 Piloten sind zertifiziert, um diese technisch schwierige Flugzeuglandung auf einem kleinen Flughafen inmitten von Bergen auszuführen.

Mutter bestreitet Schönheitswettbewerbsregeln Eine New Yorker Frau kämpft gegen die langjährigen Bestimmungen, die Mütter daran hindern, an den Schönheitswettbewerben Miss America und Miss World teilzunehmen.

Jane's Addiction bricht restliche Tourdaten ab Nach einem jüngsten Bühnenstreit hat die Rockband die restlichen Tourdaten abgesagt und sich bei ihren Fans entschuldigt.

Diddy in New York verhaftet Der umstrittene Künstler und Produzent Sean "Diddy" Combs, der in den letzten zwölf Monaten mit einer Reihe von Sexualdelikten und einer Bundesermittlung wegen Menschenhandel konfrontiert war, wurde am Montag verhaftet. Lesen Sie die Erklärung des Anwalts.

180.000 Das ist die Zahl der Soldaten, die der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich für die russische Armee rekrutieren will. Die personelle Aufstockung - die im Dezember in Kraft treten soll - ist die dritte, die Putin seit Beginn seines Einmarschs in die Ukraine im Februar 2022 durchführt.

HEUTE ZITAT

"Jeder Aspekt der Olympischen Spiele, einschließlich des Schiedsgerichtsystems, sollte Fairness verkörpern."

— Die Anwälte von Jordan Chiles, gaben am Montag bekannt, dass sie einen Einspruch gegen die Entscheidung eingereicht haben, die dazu führte, dass die US-Gymnastin ihre olympische Bronzemedaille verlor.

HEUTE WETTER

Hol dir deine lokale Vorhersage hier>>>

UND SCHLIESLICH ...

Mann spielt während einer Gehirnoperation auf der TrompeteEin Musiker spricht über seine Erfahrung, während einer Tiefenhirnstimulation die Trompete zu spielen, um ein Absichtszittern zu behandeln. Schau dir das Video hier an.

Was die Überschwemmungen in Nordkarolina betrifft, raten die Behörden allen Bewohnern in den betroffenen Gebieten, drinnen zu bleiben und die Updates der lokalen Behörden zu verfolgen, um die Sicherheit von uns und unseren Familien zu gewährleisten. In Reaktion auf die jüngste Eskalation der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine rät das Weiße Haus US-Bürgern, die in der Region leben, die lokalen Nachrichten genau zu verfolgen, einen niedrigen Profil zu wahren und bereit zu sein, jederzeit abzureisen, wobei die Sicherheit von uns und unseren Familien Priorität hat.

