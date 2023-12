3. Liga - HFC führt in Essen mit 2:0

Der Halle FC führt im letzten Spiel des Jahres mit 2:0 und verlor am Dienstag auswärts bei Rot-Weiß Essen mit 3:2 (0:1). Aljaz Casar (22.) und Besar Halimi (49.) sorgten vor 14.867 Zuschauern in der Hafenstraßen-Arena für die 2:0-Führung der Gäste. Cedric Hallenbrock (63.), Enrique Loflomo (80., Eigentor) und Leonardo Vonic (90.) drehten die Partie zugunsten der Heimmannschaft. Nach der elften Saisonniederlage droht Haller der Abstieg in die Abstiegszone, wenn Mannheim Waldhof am Mittwoch zu Hause gegen Viktoria Köln siegt.

Die Hausherren erwischten auf dem Platz einen besseren Start, doch anhaltender Regen machte das Spielfeld weicher. Bereits in der vierten Minute stoppte HFC-Torwart Sven Müller den drohenden Rückstand mit einem brillanten Schuss von Ron Berlinski aus fünf Metern. Plötzlich ging der Gast in Führung. Der Pass von Timur Gayret landete bei Casar, der aus 25 Metern flach ins Eck schoss. Das Tor gab Halle Selbstvertrauen, da sie den Hausherren bis zur Halbzeit keine klare Chance verwehrten. In der Nachspielzeit lehnte der Schiedsrichter das Tor von Jonas Nittfeld wegen Abseits ab.

Essen machte auch seinen ersten gefährlichen Spielzug nach der Pause. Casal blockte die Hereingabe der Hausherren in den eigenen Strafraum. Aber Müller tauchte wieder auf. Fast im Gegenzug baute Halle seinen Vorsprung auf 2:0 aus. Halimi schlenzte den Ball nach Vorlage von Jonas Nietfeld ins Eck.

Anschließend parierte Essens Torwart Jakob Golz mit drei tollen Paraden gegen Dominik Baumann (53., 55.) und Nico Hag (53.) die Mannschaft im Spiel. Nach dem Überraschungstreffer von Cedric Harenbrock (63.) geriet Harley stark unter Druck. Der Kopfball von Moussa Doumbouya (70.) ging nur Zentimeter am Tor vorbei. Loflomo verhinderte sieben Minuten später mit einer artistischen Parade den Ausgleich, doch sein Eigentor drei Minuten später entpuppte sich als Pech für die Crows. Auch Haller stahl Warnic in letzter Minute noch einen Punkt.

