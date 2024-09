Heute ist der National Cheeseburger Day: Genießen Sie diese verlockenden Angebote!

McD, der Riese unter den Konzernen, bietet momentan 50-Cent-Double-Cheeseburger über ihre App an, was etwa 45 Cent mehr ist als der ursprüngliche Preis ihres Klassikers im Jahr 1948. Dies ist Teil ihrer Strategie, um sinkende Umsätze wieder anzukurbeln, einschließlich der Verlängerung ihres beliebten $5 Value Meals bis Dezember.

Budget-Essen war oft ein Bereich mit geringen Gewinnen und minimaler Kundentreue. Um mehr Geschäft anzuziehen und regelmäßige Kunden zu gewinnen, haben Ketten begonnen, große Rabatte anzubieten, die in der Regel mit ihren mobilen Apps verbunden sind.

Und McDonald's ist damit nicht allein. Wendy's bietet bis zum 22. September einen Junior-Bacon-Cheeseburger für einen Penny an, aber nur bei Kauf von etwas anderem über ihre App. Ähnlich bietet Burger King einen kostenlosen Cheeseburger für Einkäufe über $1 via ihrer App an.

Selbst kleinere Ketten machen es ihnen nach. Jack in the Box wirft bei einem $1-Einkauf über ihre App einen Jumbo Jack Cheeseburger dazu, während Carl's Jr. einen halbpriesigen Double Cheeseburger über ihre App anbietet. White Castle bietet einen "Kauf-eins,-bekomm-eins-umsonst"-Deal für ihre Cheese Sliders über ihre App mit dem Code "SAYCHEESE" an.

Smashburger, das kürzlich sein Logo und seine Speisekarte überarbeitet hat, verkauft $5-Cheeseburger (normalerweise über $7) mit dem Code „BURGERDAY“ über ihre App oder im Geschäft und bietet sogar eine vegetarische Alternative. Und sie geben einen Gutschein für 50% Rabatt auf jeden Burger oder Sandwich beim nächsten Besuch, wenn man das Angebot bestellt.

Die teuren Burger von McDonald's waren schon lange ein Kritikpunkt und ein Spiegelbild steigender Fast-Food-Preise. Joe Erlinger, Präsident von McDonald's USA, schrieb im Mai einen offenen Brief auf der Website des Unternehmens, in dem er betonte, wie wichtig es sei, willkürliche Preiserhöhungen zu vermeiden, die das Image des Unternehmens schaden. Er stellte auch fest, dass die Preise nicht so stark gestiegen sind, wie viele glauben.

Allerdings haben Kunden begonnen, Fast-Food-Ketten zu meiden und sich stattdessen für Casual-Dining-Einrichtungen wie Applebee's und Chili's zu entscheiden, von denen viele glauben, dass sie besseren Wert bieten.

Daher sind Angebote für Fast-Food-Unternehmen im Moment von entscheidender Bedeutung, um Kunden wieder zurückzugewinnen.

