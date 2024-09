Hershey verwandelt seine Süßigkeiten in Energydrinks und Proteinpräparate.

Mit der zunehmenden Verwendung von Abnehm-Medikamenten wie Ozempic und Wegovy passt der 130 Jahre alte Schokoladenhersteller Hershey's Company (HSY) sich an, indem er tiefer in das Gesundheits- und Wellness-Segment eindringt. Sie bringen Proteinpulver und Energy-Drinks in beliebten Süßwaren-Geschmacksrichtungen wie Milchschokolade und Reese's Erdnussbutter und Schokolade auf den Markt.

Hershey's hat sich mit C4 Energy, einer weit verbreiteten Supplement-Marke, zusammengetan, die durch die Fokussierung auf Muskelaufbau und mehr Training während der Pandemie enorm an Beliebtheit gewonnen hat. Bald werden Hershey's berühmte Milchschokolade und Reese's Erdnussbutter und Schokolade als Proteinpulver erhältlich sein, und Jolly Rancher Süßigkeiten werden in prickelnde Energy-Drinks verwandelt.

Doss Cunningham, CEO von Nutrabolt (dem Mutterkonzern von C4), zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit und sagte: "Es ist fantastisch, Zugang zu diesen Marken zu haben, die eine reiche Geschichte haben und viel sentimentalen Wert besitzen." Diese Partnerschaft eröffnet auch neue Möglichkeiten für C4.

C4, das viertbeste verkaufte Energy-Drink-Label in den USA, möchte sich in dem von aufstrebenden Marken wie Celsius und Ghost sowie etablierten wie Red Bull und Monster beherrschten $21 Milliarden Markt abheben. Energy-Drinks, die typischerweise von Millennials und Gen Z-Kunden gekauft werden, haben eine "starke Affinität" zu Hershey's Produkten, laut Cunningham.

Die neuen, auf Jolly Rancher-Geschmacksrichtungen basierenden Energy-Drinks, darunter Blaubeere, grüner Apfel und Wassermelone, sind ab dieser Woche in großen US-Einzelhandelsgeschäften wie Kroger, Amazon und Walmart erhältlich. Ein Zwölferpack kostet $27.99.

Im Oktober werden Whey-Proteinpulver in Hershey's Milchschokolade und Reese's Erdnussbutter und Schokolade-Geschmack auf den Markt kommen, beginnend bei $29.99 für die kleinste Größe. Auch ein Pre-Workout-Pulver inspiriert von Bubble Yum-Kaugummi wird eingeführt.

C4 hatte bereits Erfolg mit Geschmacksrichtungen von Skittles, Starburst und Popsicle für seine anderen Energy-Drinks.

"This partnership allows us to attract new consumers who may be new to the sports nutrition field or the energy drink category and discover C4 through their beloved brands," Cunningham explained.

Zusammenarbeit mit Geschmacks-Experten aus der Food-Industrie wird von Nährstoff-Unternehmen immer beliebter, wie Andrea Hernández, Gründerin von Snaxshot, einer Food- und Beverage-Insights-Plattform, CNN erklärte. "Es ist eine ausgezeichnete Strategie, um Verbraucher dazu zu bringen, neue Produkte mit vertrauten Geschmacksrichtungen auszuprobieren, da viele Pulver einen seltsamen und unangenehmen Geschmack haben," fügte sie hinzu.

Der Einstieg in die Ernährung könnte den sinkenden Umsatz in Hershey's Süßwaren-Sektor ausgleichen, der in seinem letzten Quartalsbericht einen Rückgang von 17% bei den Einnahmen meldete. Um sich anzupassen, kaufte Hershey One Brands, das niedrigzuckerhaltige, hochproteinhaltige Nährstoff-Riegel herstellt, für $400 Millionen im Jahr 2019. Auch seine Konkurrenten wie Mars, die den Snack-Giganten Kellanova gekauft haben, um über Süßwaren hinaus zu expandieren, passen sich an.

Ob es nun der Einstieg in die Nährstoff-Branche oder wichtige Übernahmen sind, Süßwaren-Unternehmen suchen nach kreativen Wegen, um relevant zu bleiben, wie Hershey's Ansatz, der Hershey's ultimately a healthier image geben kann," Hernández schloss.

