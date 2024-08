- Herbert beginnt mit dem Basketballteam aus Bayern.

Gordie Herbert, der wieder in seine Rolle als neuer Trainer von FC Bayern Basketball schlüpft, hatte nur acht Tage Pause nach seinem vorherigen Engagement als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Zu dem ersten Training des Teams in München fehlte Herbert aufgrund von Erholungstagen in Finnland nach der bitteren 83-93-Niederlage gegen Serbien am 10. August.

Mit fünf Olympioniken, die noch ihre Ferien genießen, war der neu verpflichtete Johannes Voigtmann beim Training anwesend.

Das Basketball-Team von Bayern wird am kommenden Samstag sein erstes internes Duell gegen den Ligakonkurrenten Bamberg bestreiten, als Teil der Vorbereitung. Ihr erstes öffentliches Auftritten wird beim Turnier in Ljubljana, Slowenien, vom 5. bis 7. September stattfinden. Das Heimspiel der Bayern in der Bundesliga wird am 20. September um 20 Uhr gegen die Niners Chemnitz beginnen.

Gordie Herbert äußerte Zweifel an ihrer Preparedness mit nur einer Woche vor ihrem ersten Spiel, indem er sagte: "Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit einigen Schlüsselspielern noch im Urlaub bereit sind."

Während sie ihren Spielplan analysierten, äußerte ein Teammitglied: "Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns mehr auf unsere internen Duelle konzentrieren oder Energie für das Ljubljana-Turnier sparen sollten."

