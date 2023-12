Statistik - Heiligabend 2022 ist der Tag mit den wenigsten Geburten

Am Heiligabend 2022 wurden in Sachsen-Anhalt 18 Kinder geboren, so wenig wie an keinem anderen Tag im Jahr. In den beiden Weihnachtsferien seien 35 bzw. 24 Babys zur Welt gekommen, teilte das Bundesamt für Statistik am Freitag in Halle mit. Am Silvesterabend wurden 30 neue Babys geboren. Durchschnittlich werden in Sachsen-Anhalt das ganze Jahr über täglich 40 Babys geboren. Die höchste Geburtenzahl wurde am 19. August 2022 mit 63 Babys registriert. Im Jahr 2022 gab es im Land insgesamt 14.506 Lebendgeburten. Die Zahl der Geburten lag bei 1.518, 9,5 % niedriger als im Jahr 2021.

