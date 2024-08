- Heidelberger Stadtrat Diskussion: Mögliche Kosteneinsparungen im öffentlichen Verkehrsszenario

Inmitten der aktuellen finanziellen Herausforderungen denkt der autonome Heidelberger Bürgermeister Eckart Würzner über das aktuelle Angebot an kommunaler Mobilität und Veranstaltungen nach. "Heidelberg hat sich zu einem wichtigen Veranstaltungsorganisator entwickelt. Hier müssen wir zurückschrauben", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Samstag). Er schlug vor, einige Festivals alle zwei Jahre statt jährlich zu veranstalten. "Ich sehe auch Möglichkeiten, in der öffentlichen Mobilität Kosten zu sparen", fügte er hinzu.

Würzner betonte, dass die Heidelberger öffentliche Mobilität teurer als die Mannheimer ist, da Busse und Bahnen häufig dieselben Orte bedienen. Er betonte die Bedeutung einer verbesserten Netzwerkplanung. "Weniger Busse und Bahnen, aber pünktlich. Wir müssen bereit sein, bestimmte Strukturen nicht wie gewünscht zu erhalten", schlug er vor. Er wiederholte: "Wir wollen keine Kosten reduzieren, sondern die Qualität erhalten und in die Wachstum der öffentlichen Mobilität investieren. Das ist wichtig."

Sprechend über den bevorstehenden Sparkurs, sagte der Bürgermeister: "Wir befinden uns in einer Situation, die wir noch nie hatten." several Heidelberg businesses have relocated, while others have shifted productions abroad, causing concerns about the city's economic future. The mayor highlighted that the steadily increasing trade tax has now drastically reduced. "Wir werdenprobably around 30 to 40 million euros less at our disposal this year."

