Haus von Floridas GOP-Senator Rick Scott in Naples ausgeraubt

Scott postete am Donnerstagmorgen auf X, früher bekannt als Twitter, und teilte mit: Letzte Nacht, während ich mit meiner Frau zu Abend aß, wurde mein Haus in Naples von Feiglingen "überfallen". Diese Kriminellen verschwendeten die Zeit und die Ressourcen unserer Strafverfolgungsbehörden mit einem kranken Versuch, meine Familie zu terrorisieren."

Swatting ist ein Scherzanruf an die Behörden mit dem ausdrücklichen Ziel, sie an einen Ort zu locken - in der Regel ein Haus -, wo sie glauben sollen, dass ein schreckliches Verbrechen begangen wurde oder im Gange ist. Dies führt zu einer gewaltsamen Reaktion der örtlichen Polizei oder der SWAT-Teams, die nicht wissen können, dass der Anruf ein Scherz war.

McGinn sagte, dass die Polizei auf einen Anruf auf der Nicht-Notrufleitung reagiert habe, bei dem eine Person angab, dass eine Schießerei stattgefunden habe. Nach 15 Minuten am Tatort stellte die Polizei fest, dass es sich um eine Schießerei handelte und dass sich niemand in der Wohnung aufhielt, so McGinn.

"Die Leute nutzen Spoofing-Techniken und solche Dinge, um ihre Telefonnummern zu ändern", sagte McGinn. "Es gibt immer mehr Apps und Programme, um Stimmen zu digitalisieren, so dass die Leute ihre Stimme vor den Strafverfolgungsbehörden verbergen können, wenn sie mit Disponenten kommunizieren und dergleichen."

McGinn fügte hinzu, dass die Ermittlungen noch andauern und dass, obwohl Swatting keine "neue Bedrohung" ist, sie sich weiterentwickelt und dass es unklar ist, ob eine dieser neuen Taktiken in diesem Fall verwendet wurde.

Getrennt davon untersuchen die Behörden einen Swatting-Anruf am Weihnachtstag in der Residenz der republikanischen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene in Rome, Georgia.

Der republikanische Abgeordnete Brandon Williams aus New York teilte in einem Beitrag auf X mit, dass auch sein Haus am ersten Weihnachtstag durchsucht worden sei.

Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass diese drei Vorfälle in Zusammenhang stehen.

Sarah Dewberry von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com