- Harris verspricht, Steuern für durchschnittlich verdiente Personen zu senken.

Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris hat ihren Finanzplan in einer öffentlichen Ansprache präsentiert. Die demokratische Kandidatin kündigte steuerliche Entlastungen für Familien und Individuals mit mittlerem bis niedrigem Einkommen an. In dem umstrittenen Bundesstaat North Carolina erläuterte die mögliche Vizepräsidentin mehrere weitere Initiativen, die insbesondere der Mittelschicht helfen sollen, sollte sie den Präsidentenposten übernehmen.

Sollte sie zur Präsidentin gewählt werden, plant Harris ein bundesweites Verbot von überhöhten Preisen für Grundnahrungsmittel einzuführen. Sie versprach auch eine Unterstützung in Höhe von 25.000 US-Dollar für die Anzahlung von Erstkäufern von Wohnimmobilien. Viele ihrer Pläne hängen von der Zustimmung des Kongresses ab, was auch von den Ergebnissen der Wahlen am 5. November abhängen wird. Harris gab keine Details zur Finanzierung dieser Vorschläge bekannt.

"Egal wie hart sie arbeiten, zu viele Menschen fühlen sich in einem Rennen gefangen, das sie nicht gewinnen können", sagte Harris in ihrer Ansprache. Sie lobte die Fortschritte und Verbesserungen, die US-Präsident Joe Biden und sie selbst umgesetzt haben, aber erkannte an, dass sich diese für viele Amerikaner noch nicht bemerkbar gemacht haben. Als Präsidentin werde sie die Mittelschicht und ihre "finanzielle Sicherheit, Stabilität und Wertschätzung" in den Mittelpunkt stellen.

Der Republikaner Donald Trump gibt in seinem Wahlkampf Biden und Harris die Schuld an den steigenden Preisen in den USA. "Wenn Sie glauben, dass die Preise jetzt hoch sind, werden sie HUNDERTMAL SCHLIMMER, wenn Kamala vier Jahre Präsidentin ist", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social nach Harris' Rede. Wenn die Demokratin ihre "kommunistischen Preiskontrollen" umsetzt, werde es landesweit Hunger und Armut geben, prophezeite Trump. Amerika werde sich davon nie erholen.

Wenn Kamala Harris zur Präsidentin gewählt wird, plant sie, ein bundesweites Limit für überhöhte Preise für Grundnahrungsmittel einzuführen, um viele Haushalte finanziell zu entlasten. Sollten ihre Vorschläge die Zustimmung des Kongresses erhalten, plant Harris auch, Erstkäufern von Wohnimmobilien eine Unterstützung in Höhe von 25.000 US-Dollar für die Anzahlung zu gewähren, was die Mittelschicht weiter begünstigen würde.

Lesen Sie auch: