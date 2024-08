- Harris besucht Pennsylvania - Trump kommentiert: "Sieht anziehender aus"

Vor der Demokratischen Partei-Konvention in Chicago machen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz erneut Wahlkampf in Pennsylvania, um wichtige Stimmen zu gewinnen. Dieser Bundesstaat sowie andere Swing States stehen während des US-Wahlkampfs im Fokus beider Parteien. In Pennsylvania hat der republikanische Herausforderer Donald Trump am Wochenende gegen Harris gewettert.

Trump: "Ich sehe besser aus als Harris"

Bei einem Event in Wilkes-Barre bezeichnete der 78-jährige Trump Harris als "Kommunistin" und "linken Spinner" mit einem "verrückten Frauenzischen". In der Vergangenheit hat er Frauen bereits als "verrückt" kritisiert. Was Harris betrifft, so gab er zu, dass ihm geraten wurde, sie nicht als "Spinnerin" zu bezeichnen, räumte aber ein: "Aber sie ist eine. Eine Spinnerin."

Er beschuldigte Harris, das Land gemeinsam mit Präsident Biden zu verwalten. Obwohl ihm politische Berater empfohlen hatten, sich auf Inhalte zu konzentrieren und persönliche Angriffe zu vermeiden, ging Trump auf eine verbalen Tirade gegen Harris und ihre Unterstützer, die er als "dumme Menschen" bezeichnete. Obwohl ihm geraten wurde, sein Fluchen zu zügeln, betonte Trump, dass es kein besseres Wort gebe, um seine Gegner zu beschreiben, als "dumm".

Die Beliebtheit von Harris ist in Umfragen seit Bidens Rücktritt gewachsen. Sie setzt Trump in Pennsylvania unter Druck, einem Bundesstaat, der eine wichtige Rolle im Energiesektor, insbesondere bei der Förderung von Erdgas, spielt. In Wilkes-Barre versprach Trump Steuererleichterungen, die Umleitung von Klimaschutzmitteln in die Infrastruktur und eine erhöhte Förderung von fossilen Brennstoffen.

Harris und Walz gehen auf Bustour

Harris macht auch am Sonntag Wahlkampf in Pennsylvania. In der Vergangenheit hat sie die Förderung von Erdgas durch Fracking kritisiert, was ihr in Pennsylvania schaden könnte. Um Wähler zu gewinnen, tourt sie mit Walz per Bus durch den Bundesstaat, begleitet von ihren Ehepartnern Doug Emhoff und Gwen Walz. Die Tour beginnt in Pittsburgh und umfasst mehrere Stopps.

Die kommenden Tage könnten für Harris und Walz turbulent werden: Am Montag beginnt die Demokratische Partei-Konvention in Chicago, Illinois. Harris' Nominierung als Kandidatin nach Bidens Rücktritt war initially für Chicago geplant, wurde aber aus administrativen Gründen digital abgewickelt. Die Versammlung in Chicago soll dem demokratischen Duo für den Rest des Wahlkampfs Auftrieb geben, wobei das Ergebnis in den Swing States entschieden wird.

Swing States im Fokus

Die meisten US-Bundesstaaten neigen stark zu entweder den Republikanern oder Demokraten. Es gibt jedoch einige Bundesstaaten, in denen der Wettbewerb eng ist. Enge Rennen werden in Pennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina und Wisconsin sowie anderen Swing States erwartet.

Die einzigartige Bedeutung von Swing States ergibt sich aus dem US-Wahlsystem: Wähler wählen Mitglieder für einen 538-sitzigen Electoral College, der dann den Präsidenten oder Präsidenten elect im Dezember wählt. Kandidaten benötigen nicht die meisten Stimmen insgesamt, sondern mindestens 270 Electoral Votes, um zu gewinnen.

Die Anzahl der Electoral Votes pro Bundesstaat wird generally anhand seiner Bevölkerungsgröße bestimmt. Zum Beispiel hat Kalifornien 55 Electoral Votes, während Delaware nur drei hat. Das Majoritätswahlsystem, das in fast allen Bundesstaaten gilt, bedeutet, dass der Gewinner eines Bundesstaats alle seine Electoral Votes erhält, selbst wenn der Sieg knapp ist. Daher sind Swing States, insbesondere bevölkerungsreiche wie Pennsylvania, entscheidend für das Ergebnis der Wahl.

Unechte Vertretung oder Demokratie?

Allerdings ist die Zuteilung von Electoral Votes nicht strikt proportional zur Bevölkerung. Einige Bundesstaaten mit weniger Einwohnern sind relativ besser vertreten. Befürworter argumentieren, dass dies eine ausgewogenere Vertretung sicherstellt. Kritiker argumentieren, dass das Gewinnen einer Wahl nicht notwendigerweise bedeutet, eine Mehrheit der Stimmen zu haben. In US-Präsidentschaftswahlen wird zwischen der tatsächlichen Volksstimme und der Mehrheit im Electoral College unterschieden.

Zum Beispiel gewann Trump die Präsidentschaft 2016 mit knappen Siegen in mehreren Swing States, obwohl seine demokratische Gegnerin Hillary Clinton landesweit fast drei Millionen Stimmen mehr erhielt. Nach seiner Niederlage gegen Biden im Jahr 2020 zweifelte Trump ohne Grund die Wahlergebnisse in mehreren Swing States an. Trumps Versuche, die Ergebnisse in Georgia anzufechten, hatten rechtliche Konsequenzen und betonten die kritische Rolle von Swing States bei US-Wahlen.

Als Reaktion auf Trumps kritische Bemerkungen veröffentlichte Joe Bidens Kampagne eine Erklärung, in der sie den republikanischen Herausforderer für seine Angriffe auf Harris verurteilte. Die Erklärung betonte die Bedeutung eines respektvollen politischen Diskurses und die Konzentration auf die Themen, die den amerikanischen Wählern wichtig sind.

Nach ihrer Bustour in Pennsylvania planen Joe Biden und Kamala Harris, weitere Swing States zu besuchen, da sie deren entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Wahlergebnisses erkennen.

