Hamanns Kritik verschont Dortmunds „armen Hund“

Dortmund verabschiedet sich mit einer schwachen Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Mainz 05 aus der Bundesliga-Winterpause. Aber nur weil der Ball nicht ins Rollen kommt, heißt das nicht, dass die Debatte aufgehört hat. Die Debatte um Trainer Edin Terzic ist heftig. Auch er erhielt Unterstützung.

Für Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can bestehen trotz der schwachen Leistung in der Bundesliga keine Trainerprobleme. Auf die Frage, wie sein Verhältnis zu Terzic sei, lächelte der deutsche Nationalspieler und antwortete im Post-Match-Interview bei Sky: „Es ist gut. Wir sind immer noch in der Champions League und es ist nicht immer die Schuld des Trainers. Falsch. Es hat nichts.“ „Das hat etwas mit der Mannschaft zu tun“, sagte der Trainer, als der Ball die Latte traf. "

Nach einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen den FSV Mainz konnte Dortmund in den letzten acht Bundesligaspielen nur einen Sieg einfahren und ist nun seit sechs Pflichtspielen sieglos. Der DFB-Pokal ist vorbei. „Im Moment läuft es nicht gut. Es ist einfach nicht unsere Seite. Ich kann es den Kindern nicht verübeln, sie haben alles gegeben, sie wollten gewinnen, sie wollten erfolgreich sein. Aber in diesem Moment hat es nicht funktioniert.“ ,“ Kann es erklären. Ziel ist es, über Weihnachten aufzuräumen und dann im neuen Jahr wieder anzugreifen. In der höchsten Spielklasse zog Dortmund als Gruppenerster ins Achtelfinale ein.

Verteidigungsminister Mats Hummels wandte sich via Instagram an die Fans. Der 35-Jährige schrieb: „Es ist eine Ehre, in diesem Stadion vor diesen Fans spielen zu dürfen. Es wird eine Menge Spaß machen. Ich hoffe, dass wir es wieder schaffen.“

Hamann: „Trainer im Regen stehen lassen“

Unterdessen kritisierte TV-Experte Dietmar Hamann die Stars von Borussia Dortmund und glaubt, dass ihre Champions-League-Qualifikation aufgrund ihrer schlechten Leistung gefährdet sei. „Sie werden nicht wie heute unter den ersten vier sein“, sagte der Sky-Experte. Der ehemalige Nationalspieler nahm den unter enormem Druck stehenden Trainer Terzic von der Kritik frei: „Ich glaube, der Trainer ist im Moment der schlechteste Hund, weil er von den Spielern oft im Stich gelassen wird.“

Stattdessen sollten Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl deutlicher Einfluss auf die Fußballprofis nehmen und sie in die Verantwortung nehmen. „Auch der Trainer wird irgendwo im Regen stehen gelassen. Der Trainer ist immer der Einzige und wird immer alleine gelassen“, sagte Hamann und fügte hinzu: „Man muss den Spielern sagen, was sie verdienen, die Taktik und das Spielen vor 80.000 Zuschauern.“ Jede Woche. Auch die Spieler haben eine Verantwortung, aber das haben sie in den letzten acht Wochen nur selten geschafft.“ sei „völlig instabil“.

Harman hofft, dass Watzke oder Kyle „irgendwann rausgehen und sagen: ‚Vorsicht, Kinder – das wird nicht funktionieren!‘“ Trainer sind die ärmsten Hunde. Er beschützt sie, unterstützt sie, tut alles für diese Spieler. „Borussia Dortmund hat in dieser Saison nur in der höchsten Spielklasse überzeugt, wurde Gruppensieger und kam ins Achtelfinale. Im DFB-Pokal schied man im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart aus. Die letzten acht Spiele in der Bundesliga.“ habe nur einen Sieg errungen.

In den nächsten Tagen werden wir mit Watzke, Kehl, Terzic und Dortmund-Berater Matthias Sammer die vergangenen Wochen analysieren. Es bleibt abzuwarten, ob die Eigentümer ihren Trainer weiterhin unterstützen werden. Trotz des anhaltenden Niedergangs seiner Mannschaft sagt Terzic, dass er keine Zweifel daran habe, in Dortmund zu bleiben.

Quelle: www.ntv.de