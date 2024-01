Halten Sie Ausschau nach einer totalen Sonnenfinsternis, Vollmonden und Meteoritenschauern im Jahr 2024

Vollmonde und Meteoritenschauer werden den Himmel erhellen. Eine Zunahme der Sonnenaktivität wird voraussichtlich Polarlichter verursachen, die für farbenfrohe Spektakel sorgen werden. Und Finsternisjäger zählen seit der "Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis" von 2017 den Countdown bis 2024 - denn im April wird eine totale Sonnenfinsternis über die Vereinigten Staaten ziehen.

In vielen Nächten wird es die Möglichkeit geben, verschiedene Planeten zu beobachten oder die Internationale Raumstation auf ihrer Umlaufbahn um die Erde zu sehen.

Halten Sie Ihre Teleskope und Ferngläser bereit, und vergessen Sie nicht, sich eine Sonnenfinsternisbrille zu besorgen, damit Sie die totale Sonnenfinsternis sicher beobachten können.

Vollmonde und Supermonde

Im Jahr 2024 wird es zwölf Vollmonde geben, und die Mondereignisse im September und Oktober werden laut EarthSky auch als Supermonde bezeichnet.

Der Begriff "Supermond" wird unterschiedlich definiert, bezeichnet aber im Allgemeinen einen Vollmond, der der Erde näher ist als normal und daher am Nachthimmel größer und heller erscheint. Einige Astronomen sagen, dass das Phänomen auftritt, wenn sich der Mond bis zu 90 % des Perigäums - seiner größten Annäherung an die Erde auf seiner Umlaufbahn - befindet.

Laut dem Farmers' Almanac ist der Vollmond jedes Monats mit einem bestimmten Namen verbunden. Aber die Vollmonde haben bei den verschiedenen indigenen Völkern eine Vielzahl von Namen und Bedeutungen.

Hier sind die Vollmonde des Jahres 2024:

25. Januar: Wolfsmond

24. Februar: Schneemond

25. März: Wurm-Mond

23. April: Rosa Mond

23. Mai: Blumenmond

21. Juni: Erdbeermond

21. Juli: Bock-Mond

19. August: Störungsmond

17. September: Erntemond

17. Oktober: Jägermond

15. November: Bibermond

15. Dezember: Kalter Mond

Sonnen- und Mondfinsternisse

Laut Old Farmer's Almanac werden im Jahr 2024 mehrere Finsternisse stattfinden, darunter zwei Arten von Mondfinsternissen und zwei Arten von Sonnenfinsternissen.

Das am meisten erwartete Ereignis ist die totale Sonnenfinsternis am 8. April, die für die Menschen in Mexiko, den Vereinigten Staaten und Kanada sichtbar sein wird. Eine totale Sonnenfinsternis tritt ein, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne hindurchgeht und das Gesicht der Sonne vollständig verdeckt.

Diejenigen, die sich auf dem Totalitätspfad befinden, d. h. an Orten, an denen der Mondschatten die Sonne vollständig verdeckt, werden eine totale Sonnenfinsternis erleben. Menschen außerhalb des Totalitätspfads können eine partielle Sonnenfinsternis sehen, bei der der Mond nur einen Teil des Sonnenlichts verdeckt.

Eine totale Sonnenfinsternis wird in den zusammenhängenden USA erst wieder im August 2044 zu sehen sein.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis wird am 2. Oktober über Teilen von Südamerika zu sehen sein. Diese Art von Sonnenfinsternis ähnelt einer totalen Sonnenfinsternis, mit dem Unterschied, dass sich der Mond am weitesten von der Erde entfernten Punkt seiner Umlaufbahn befindet und daher die Sonne nicht vollständig verdecken kann. Stattdessen entsteht bei ringförmigen Sonnenfinsternissen ein "Feuerring" am Himmel, da das feurige Licht der Sonne den Mondschatten umgibt.

Eine Halbschatten-Mondfinsternis wird zwischen dem 24. und 25. März in ganz Europa, Nord- und Ostasien, Australien, Afrika, Nord- und Südamerika zu sehen sein.

Eine Mondfinsternis, bei der der Mond dunkel oder verdunkelt erscheint, tritt auf, wenn sich Sonne, Erde und Mond so ausrichten, dass der Mond in den Erdschatten eintritt. Eine Halbschatten-Mondfinsternis ist subtiler und tritt auf, wenn sich der Mond durch den äußeren Erdschatten (Halbschatten) bewegt.

Eine partielle Mondfinsternis, bei der sich die Erde zwischen Sonne und Vollmond bewegt, ohne perfekt ausgerichtet zu sein, wird zwischen dem 17. und 18. September über Europa und großen Teilen Asiens, Afrikas, Nord- und Südamerikas zu sehen sein.

Auf der Website von Time and Date können Sie nachsehen, wann die einzelnen Finsternisse stattfinden.

Sonnenaktivität und Polarlichter

Es wird erwartet, dass die Sonne Mitte bis Ende 2024 ihr Maximum, also den Höhepunkt ihres 11-jährigen Aktivitätszyklus, erreicht.

Wenn die Sonne aktiv ist, setzt sie starke Sonneneruptionen und koronale Massenauswürfe frei, d. h. große Wolken aus ionisiertem Gas, Plasma genannt, und Magnetfelder, die aus der äußeren Atmosphäre der Sonne ausbrechen. Die von der Sonne erzeugten Sonnenstürme können Stromnetze, GPS und die Luftfahrt sowie Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn beeinträchtigen. Diese Ereignisse verursachen auch Stromausfälle im Funkverkehr und stellen sogar ein Risiko für bemannte Raumfahrtmissionen dar.

Das Space Weather Prediction Center, das von der National Oceanic and Atmospheric Administration in Boulder, Colorado, betrieben wird, wird die Sonne genau beobachten und Warnungen und Vorhersagen über die Sonnenaktivität herausgeben, die sich auf die Erde auswirken könnte.Wissenschaftler sind gespannt darauf, was sie durch die Beobachtung der Sonnenaktivität während der totalen Sonnenfinsternis im April erfahren werden.

Ein positiver Nebeneffekt der erhöhten Sonnenaktivität sind jedoch die Polarlichter, die um die Pole der Erde tanzen, bekannt als Nordlicht (Aurora Borealis) und Südlicht (Aurora Australalis).

Wenn die energiereichen Teilchen aus koronalen Massenauswürfen das Magnetfeld der Erde erreichen, interagieren sie mit Gasen in der Atmosphäre und erzeugen so verschiedenfarbige Lichter am Himmel.

Geomagnetische Stürme, die im Jahr 2023 von der Sonne ausgelöst wurden, führten dazu, dass Polarlichter an Orten zu sehen waren, an denen sie sonst nur selten zu sehen sind, darunter im Süden der Vereinigten Staaten bis nach New Mexico, Missouri, North Carolina und Kalifornien sowie im Südosten Englands und anderen Teilen des Vereinigten Königreichs.

Je nach Ort sind die Polarlichter nicht immer über dem Himmel zu sehen, aber sie erzeugen ein farbenprächtiges Schauspiel am Horizont.

Meteoritenschauer

Das neue Jahr beginnt fast sofort mit einem Meteoritenschauer. Laut EarthSky wird der Quadrantiden-Meteorschauer seinen Höhepunkt zwischen dem 3. und 4. Januar erreichen, und nach den Quadrantiden gibt es eine kleine Pause in der Aktivität der Meteorschauer, und der nächste wird erst im April stattfinden. Glücklicherweise gibt es in der langen Wartezeit zahlreiche Himmelsereignisse, auf die man sich freuen kann.

Hier ist die vollständige Liste der Meteoritenschauer im Jahr 2024, die von der American Meteor Society veröffentlicht wurde.

Quadrantiden: Januar 3-4

Lyriden: 21.-22. April

Eta-Aquariiden: 4-5 Mai

Südliche Delta-Aquariiden: 30. bis 31. Juli

Alpha-Steinböcke: 30. und 31. Juli

Perseiden: 12-13 August

Drakoniden: 7-8 Oktober

Orioniden: 21.-22. Oktober

Südliche Tauriden: 5-6 November

Nördliche Tauriden: 11.-12. November

Leoniden: 17.-18. November

Geminiden: 13-14 Dezember

Ursiden: 21-22 Dezember

