Haley sieht sich in New Hampshire nach der Kontroverse um Bürgerkriegs-Äußerungen harten Fragen von Wählern - und einem Kind - gegenüber

Nachdem die ehemalige Gouverneurin von South Carolina wochenlang als aufstrebender Star gefeiert wurde, wird sie nun nicht nur von ihren GOP-Konkurrenten, sondern auch von den Wählern verstärkt unter die Lupe genommen.

Diese neue Dynamik zeigte sich bei einem Auftritt in New Hampshire, wo Haley über eine Frage zur Ursache des Bürgerkriegs stolperte, weil sie die Sklaverei nicht erwähnte, und von einem neunjährigen Kind beschuldigt wurde, ein Flip-Flopper zu sein, weil sie nicht bereit war, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu kritisieren.

Haley hat gezeigt, dass sie in der Lage ist, Unabhängige und Gemäßigte anzusprechen, indem sie Kulturkämpfe meidet, in Fragen wie der Abtreibung zum Konsens aufruft und versucht, Kontroversen zu vermeiden. Diese Eigenschaften haben sie zwar zu einer attraktiven Kandidatin für die Parlamentswahlen gemacht, aber sie haben auch zu unerwarteten Fehlern, peinlichen Klarstellungen und angespannten Auseinandersetzungen mit den Wählern vor dem offiziellen Beginn der Vorwahlen im nächsten Monat geführt.

Das hat auch eines der Hauptargumente ihrer Kampagne untergraben, nämlich dass sie bereit ist, Dinge auszusprechen, die andere sich nicht zu sagen trauen.

"Es gibt kein Hin und Her", sagte sie am Donnerstag vor Reportern, nachdem sie klargestellt hatte, dass sie "natürlich" glaube, dass es im Bürgerkrieg um die Sklaverei gegangen sei. "Ich war noch nie ein Flip-Flopper. Was ich tue, ist, dass ich harte Wahrheiten ausspreche, ob es den Leuten gefällt oder nicht, und ich lasse die Späne fallen, wo sie fallen mögen.

Bei einem Meinungsaustausch in Lebanon, New Hampshire, sagte ein Wähler, dass sie im Vergleich zum ehemaligen Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, in Sachen "moralische Klarheit" zu kurz komme.

"Dies ist eine Chance, sich nach der Sklavensache von gestern Abend zu rehabilitieren", sagte der Wähler. "Könnten Sie kategorisch sagen, dass Sie nicht akzeptieren werden, Trumps Vizepräsident zu sein? Der Grund: Ich habe diesen Stimmzettel hier und versuche herauszufinden, ob ich Sie oder Chris Christie ankreuzen soll".

Haley sagte zwar nicht, dass sie das Amt des Vizepräsidenten niemals von Trump annehmen würde, wiederholte aber ihre Aussage, dass sie "nicht um den zweiten Platz spielt".

Die schwierigen Fragen der Wähler, mit denen Haley in dieser Woche konfrontiert wurde, scheinen entweder aus ihrer eigenen Geschichte oder aus der Kritik ihrer Gegner zu stammen. Sie sieht sich auch mit mehr Fragen darüber konfrontiert, ob sie Trump begnadigen oder sein Vizepräsident sein würde, was durch Kommentare von Christie, DeSantis und anderen angestachelt wurde.

"Wenn man versucht, alles für jeden zu sein, ist man für niemanden etwas", schrieb der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy, der selbst für seine wechselnden politischen Positionen kritisiert wurde, am Donnerstag in einem Social-Media-Post. "Eine perfekte Marionette für das korrupte Establishment".

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, bezeichnete Haleys anfängliche Äußerungen zu den Ursachen des Bürgerkriegs als "unverständlichen Wortsalat" und sagte, dies zeige, dass seine Gegnerin "noch nicht reif für die Primetime" sei.

"In der Minute, in der sie mit irgendeiner Art von Prüfung konfrontiert wird, neigt sie dazu, nachzugeben", sagte er am Donnerstag vor Reportern.

Auch die Demokraten haben Haleys Äußerungen aufgegriffen. Präsident Joe Biden schrieb in einem knappen Social-Media-Post, dass es im Bürgerkrieg um Sklaverei ging. Der Vorsitzende des Demokratischen Nationalkomitees, Jaime Harrison, der frühere Vorsitzende der Demokratischen Partei von South Carolina, sagte, er sei "angewidert" von den Äußerungen und fügte hinzu: "Das ist es, was die Schwarzen in South Carolina von Nikki Haley erwartet haben, und jetzt sieht der Rest des Landes, wie sie wirklich ist".

Die Haley-Kampagne hat die zusätzliche Aufmerksamkeit - von Republikanern und Verbündeten von Joe Biden - als natürliches Ergebnis des Anstiegs in den Umfragen erklärt.

"Jeder, von Joe Biden bis Donald Trump, greift Nikki aus einem Grund an: Sie ist die einzige Kandidatin mit Schwung", sagte Olivia Perez-Cubas, Sprecherin der Haley-Kampagne, in einer Erklärung. "Seit Monaten hat Nikki mit jedem Wähler gesprochen und jede Frage beantwortet, und das wird sie auch weiterhin tun."

Eine kürzlich von CBS/YouGov durchgeführte Umfrage ergab, dass 44% der wahrscheinlichen Wähler in New Hampshire Trump unterstützen, gefolgt von 29%, die Haley unterstützen, 11%, die DeSantis unterstützen und 10%, die für den ehemaligen Christie stimmen würden. Letzte Woche hat MAGA Inc., das Super-PAC, das Trump unterstützt, seine erste Anzeige gegen Haley geschaltet, die sich auf ihre Haltung zur Benzinsteuer in ihrem Bundesstaat als Gouverneurin konzentriert.

Eine nationale Umfrage des Wall Street Journal von Anfang des Monats ergab, dass Haley mit 51% zu 34% 17 Punkte vor Biden lag, während Trump nur 4 Punkte vor Biden lag.

Es ist unklar, wie die republikanischen Wähler in den Vorwahlen reagieren werden, wenn überhaupt. Teresa Frey, eine Wählerin, die Haley am Donnerstag in Plymouth, New Hampshire, gesehen hat, sagte, dass sie die Frage nach dem Bürgerkrieg für "willkürlich" hielt.

"Ich habe das gehört und dachte, warum wurde diese Frage überhaupt gestellt", sagte sie. "Hat jemand versucht, sie aus dem Konzept zu bringen? Ich weiß, dass sie ... Ich habe das Gefühl, dass sie offensichtlich nicht darauf vorbereitet war."

Christie, der sich mit Aufrufen konfrontiert sah, aus dem Rennen auszusteigen, um die Nicht-Trump-Stimmen zu bündeln, widmete einige Minuten seiner Stadthalle in Epping, New Hampshire, am Donnerstag den Stolperern von Haley.

Christie sagte, Haley sei "nicht bereit, jemanden zu beleidigen, indem sie die Wahrheit sagt", und verwies auf ihre Antworten auf die Frage, ob Trump für das Präsidentenamt geeignet sei.

Christie argumentierte, wenn Haley nicht bereit ist zu sagen, dass die Sklaverei den Bürgerkrieg verursacht hat, "weil sie Angst hat, Wähler in einigen anderen Teilen des Landes zu beleidigen", und nicht bereit ist zu sagen, dass Trump für das Amt ungeeignet ist, weil sie "im Hinterkopf hat, Vizepräsidentin oder Außenministerin zu sein", dann wird sie nicht in der Lage sein, ausländischen Gegnern, Mitgliedern der anderen Partei oder "Kräften in unserer eigenen Partei, die dieses Land immer tiefer in Wut und Spaltung und Erschöpfung hineinziehen wollen, die Stirn zu bieten.

Das Bürgerkriegsdebakel ist das jüngste Beispiel dafür, wie sich ihre Rivalen auf einen ihrer Fehltritte stürzen. DeSantis und andere stürzten sich im letzten Monat auf Haley, nachdem sie eine Identitätsüberprüfung auf Social-Media-Plattformen gefordert hatte, was anonyme Konten verhindert hätte. Haley nahm diese Politik bald wieder zurück.

Zum Thema Abtreibung hat Haley während des gesamten Wahlkampfs gesagt, dass die Republikaner eine "Konsens"-Politik erreichen müssen, und gewarnt, dass ihre Partei den Wählern gegenüber ehrlich sein muss, wie schwierig es wäre, 60 Stimmen im Senat zu bekommen, um ein bundesweites Verbot zu erlassen. Bei einer Veranstaltung in Iowa im vergangenen Monat sagte sie jedoch, sie hätte ein Verbot der sechswöchigen Abtreibung in South Carolina unterzeichnet, wenn sie noch Gouverneurin wäre. Christie warf ihr vor, in Iowa das eine und vor den Wählern im Granite State das andere gesagt zu haben.

Die Frage nach dem Bürgerkrieg, auf die Haley zunächst mit den Worten antwortete, es gehe um "Freiheiten und darum, was die Menschen tun können und was nicht", unterstrich, dass sie im Wahlkampf 2010 die Flagge der Konföderierten und das Recht der Staaten auf Abspaltung von den USA verteidigt hatte. In der Vergangenheit hat sie den Bürgerkrieg als einen Kampf zwischen "Wandel" und "Tradition" bezeichnet.

In Bezug auf die Rassenfrage hat Haley versucht, einen Mittelweg zu finden zwischen dem Eingeständnis des Rassismus in ihrem Bundesstaat - und, je mehr sie sich profilierte, im ganzen Land - und dem Bild, dass Amerika seine dunkle Geschichte hinter sich gelassen hat. Im Wahlkampf betont sie, dass Amerika "nicht rassistisch" ist, sondern "gesegnet".

Haley, die von 2011 bis 2017 als Gouverneurin von South Carolina amtierte, ist bekannt dafür, dass sie die Entfernung der Konföderiertenflagge vom Gelände des Statehouse forderte, nachdem ein weißer Rassist 2015 neun Gläubige in einer Kirche in Charleston getötet hatte. Diese Entscheidung fiel jedoch, nachdem sie die Flagge während ihrer Kandidatur zum Gouverneursamt 2014 verteidigt hatte.

Sie bezog sich auf diesen Moment, als sie ihre Antwort auf die Ursache des Bürgerkriegs bereinigte.

"Ich sage das als Südstaatlerin, ich sage das als Gouverneurin des Südens, die die Flagge der Konföderierten vom Gelände des Staatshauses entfernt hat, und ich sage das als stolze Amerikanerin, die weiß, wie weit wir gekommen sind", sagte Haley am Donnerstag.

Quelle: edition.cnn.com