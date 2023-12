Regierung - Grüne: Europa muss konkreter und verständlicher werden

Nach Wunsch der Grünen soll Europa für die Menschen in Sachsen greifbarer und verständlicher werden. „Denn nur wer mit der Situation vertraut ist, kann einbezogen werden“, sagte die Landtagsabgeordnete Lucie Hamaker am Mittwoch in Dresden zum Bildungskonzept der Europaministerin Katya Meyer (Grüne).

Das Konzept wurde am Dienstag dem Kabinett vorgelegt und basiert auf einer Studie. Demnach ist es für die Hälfte von Sachsen wichtig, Europäer zu sein. Sie interessieren sich auch für europapolitische Themen. Allerdings nutzen bisher nur 17,5 % außerschulische Möglichkeiten der europapolitischen Bildung.

„Europa betrifft uns alle ganz konkret. Denn Europa ist ein sehr realer Teil unseres täglichen Lebens“, erklärte Minister Meyer. Allerdings ist europäische Bildung außerhalb dieser drei Großstädte für die Menschen kaum zugänglich, und das gilt auch für Menschen im Berufsleben. „In vielen Fällen liegt es nicht am mangelnden Interesse, sondern am Mangel an maßgeschneiderten Angeboten. Hier wollen wir etwas ändern.“

Das Gesamtkonzept europäischer Bildung sollte Kurse in den Bereichen Sprache, Kontakt, Mobilität sowie Kompetenzen und Netzwerke umfassen. „Wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie sind“, betonte der Minister.

