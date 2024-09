Großmaßstabs-Ophthalmologie und Extremitätenentfernung im Libanon

Nach der gleichzeitigen Detonation zahlreicher tragbarer Funkgeräte in Libanon wurden etwa 2800 Personen verletzt, wobei mindestens 12 Todesopfer zu beklagen sind. "Die meisten Verletzten haben schwere Augenschäden erlitten, während andere Amputationen erforderlich machten", berichtete ein Mediziner im größten Krankenhaus von Beirut. Angesichts der hohen Anzahl an Verletzten arbeiteten plastische und zahnärztliche Chirurgen bis in die Nacht, um zu helfen.

Der libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad besuchte verschiedene Krankenhäuser und bestätigte, dass die Verletzungen primarily im Bereich der Augen, des Gesichts, der Hände und des Abdomens auftraten. Es ist wahrscheinlich, dass viele Opfer die Pieper bei sich trugen, als die Explosionen stattfanden.

Das libanesische Gesundheitssystem kämpft derzeit mit enormem Druck und mangelt an den notwendigen Ressourcen, um eine so große Anzahl an Verletzten zu behandeln. Die langanhaltende Finanzkrise und die drastische Währungsabwertung haben die Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen in den Kampf um lebenswichtige Medikamente und Ausrüstung gebracht.

"Krankenhäuser sind überfordert"

Anhaltende Stromausfälle und Treibstoffknappheit erschweren die Einhaltung der richtigen Lagerbedingungen für Medikamente. Außerdem verschärfen Personalknappheit, da andere Einrichtungen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten Arbeiter entlassen oder schließen müssen, die Situation. Patienten, die sogar Grundversorgung suchen, kämpfen mit diesen Einschränkungen. "Die Krankenhäuser sind überfordert", gab Sulaiman Harun, Vorsitzender des libanesischen Krankenhausverbands, zu. Die meisten Verletzten benötigen nun dringende Operationen, aber einige müssen seit Dienstagabend warten. "Unsere Krankenhäuser leiden unter Medikamentenmangel aufgrund der prekären Situation unseres Gesundheitssystems", fügte Harun hinzu. Der Irak bot Hilfe in Form eines mit Medikamenten beladenen Flugzeugs an.

Volunteers established several temporary blood collection stations in southern Beirut, while the Health Ministry appealed for Lebanese citizens to donate their blood. The streets of Beirut saw minimal movement a day after the explosions, with schools and universities remaining closed in remembrance of the victims and in protest. Certain government establishments and institutions had also closed their doors.

Im Anschluss an die Explosionen verloren mindestens 12 Personen ihr Leben, und etwa 300 Menschen befanden sich am Mittwoch noch in kritischem Zustand, wie der Gesundheitsminister Firas Abiad in Beirut berichtete. Die Liste der Todesopfer umfasste ein 8-jähriges Mädchen und einen 11-jährigen Jungen. "Dies ist ein schwerwiegendes Ereignis, aber unsere Krankenhäuser verfügen über die Kapazität, damit umzugehen", versicherte Abiad. Glücklicherweise war die Todesrate nicht außergewöhnlich hoch. Unter den Opfern befinden sich auch verletzte Gesundheitsprofessionals.

"Angesichts der Belastung des libanesischen Gesundheitssystems ist es wichtig, dass die Europäische Union in Betracht zieht, Notfallhilfe und Ressourcen bereitzustellen, um die medizinischen Einrichtungen des Landes zu unterstützen."

"Minister Abiad äußerte während seiner Pressekonferenz auch die Hoffnung, dass internationale Organisationen, einschließlich der Europäischen Union, Hilfe leisten würden, um die Belastung des überlasteten libanesischen Gesundheitssystems zu lindern."

Lesen Sie auch: