Großer Preis von Österreich: Max Verstappen fährt zum dritten GP-Sieg in Folge

Für den 23-jährigen Niederländer war es der dritte Grand-Prix-Sieg in Folge nach dem Frankreich- und dem Steiermark-GP. In der Fahrerwertung baute Verstappen seinen Vorsprung auf Weltmeister Lewis Hamilton aus.

Hamilton kam weit abgeschlagen als Vierter ins Ziel, sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas wurde Zweiter, während Lando Norris einen beeindruckenden dritten Platz belegte, obwohl er eine Strafe erhielt, weil er Sergio Perez von der Strecke drängte.

Nach neun Rennen in der Saison 2021 hat Verstappen 182 Punkte gesammelt, 32 mehr als Hamilton.

"Unglaublich, um ehrlich zu sein, das Auto war unwirklich", sagte Verstappen, der - wie schon beim GP der Steiermark - vom Start bis ins Ziel führte.

"Auf jedem Reifensatz, den wir aufgezogen haben, war es wirklich angenehm zu fahren. Eine großartige Leistung des gesamten Teams. Diese zwei Wochen hier waren unglaublich."

Nachdem er über die Randsteine gefahren war, erlitt Hamilton einen Schaden an seinem Auto, aber die weitaus größere Sorge bereitet dem 36-jährigen Briten die Dominanz von Verstappens Red-Bull-Auto.

"Wir sind meilenweit von ihnen [Red Bull] entfernt", sagte Hamilton auf der F1-Website. "Sie haben eine Menge Upgrades mitgebracht und wir nicht, also müssen wir welche mitbringen.

"Ich habe schon vor dem Rennen gesagt, dass es schwer sein würde, Max zu schlagen. Aber es ist sehr frustrierend, so viel Abtrieb am Heck zu verlieren und heute den zweiten Platz zu verlieren.

"Ich bin nicht mehr als jeder andere über den Randstein gefahren. [Ohne den Schaden wäre ich Zweiter geworden, es wäre heute ein einfacher zweiter Platz gewesen."

Mercedes-CEO und Teamchef Toto Wolff zog jedoch eine optimistischere Bilanz und erklärte: "Dieses Rennen ist noch nicht vorbei."

"Der Schaden entstand an der Außenseite von Kurve 10, [Hamilton] fuhr nicht besonders hart auf den Randstein, also müssen wir herausfinden, warum das passiert ist", so Wolff gegenüber der F1-Website.

"Wir konnten sehen, dass die Verbesserung von letzter Woche bis hierher darin bestand, das Auto ein wenig zu verstehen, wir werden Fortschritte machen und wieder im Rennen sein.

Das nächste F1-Rennen ist der britische Grand Prix in Silverstone am 18. Juli.

"Mercedes ist in Silverstone seit Jahren sehr stark, also werden sie dort mächtig sein. Und auch beim Sprintrennen wird es eine andere Dynamik geben", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner gegenüber der F1-Website und bezog sich dabei auf das neue Sprint-Qualifying-Format.

"Aber wenn wir diesen Schwung mit nach Silverstone nehmen, gibt es nichts zu befürchten."

Silverstone wird das erste von drei Rennen in dieser Saison sein, bei dem das Sprint-Qualifying-Format zum Einsatz kommt .

Das Sprint-Qualifying, das an Grand-Prix-Wochenenden über 100 Kilometer ausgetragen wird, bringt dem Sieger drei Punkte und dem Dritten einen Punkt.

Das neue Format wird auch beim Großen Preis von Italien und beim Großen Preis von Brasilien später im Jahr 2021 zum Einsatz kommen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com