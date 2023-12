Kiel - Große Razzien wegen Verdacht auf illegales Glücksspiel

Rund 170 Polizisten haben in der Nacht zum Dienstag Cafés, Bars und Einkaufszentren in Kiel wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel durchsucht. In einer gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft und der Stadt Kiel teilte die Polizei mit, sie habe 58 illegale Spielautomaten aus 25 Objekten sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich, elektronische Geräte und verschiedene Mobiltelefone beschlagnahmt. Bei einer anschließenden Durchsuchung beider Wohnungen wurden Messer und leere Waffen gefunden. In der Erklärung heißt es, dass die Behörden bei der Razzia Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, Drogen- und Waffengesetz festgestellt hätten. Die Stadt Kiel schloss daraufhin eine Gaststätte.

