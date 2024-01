Großbritanniens offizieller Münzhersteller gewinnt Silber aus Röntgenfilmen zurück und verarbeitet es zu Schmuckstücken

Für die Beschaffung des Silbers hat sich das Unternehmen mit Betts Metals zusammengetan, einem Unternehmen mit Sitz in Birmingham, England, das seit mehr als 250 Jahren Edelmetalle aus Abfällen zurückgewinnt.

Betts sammelt gebrauchte Röntgenfilme, die von Krankenhäusern nicht mehr benötigt werden und sonst auf der Mülldeponie oder in der Verbrennung landen würden, erklärt Charlie Betts, der Geschäftsführer des Unternehmens.

Der Film durchläuft eine Maschine, die ihn in kleine Stücke zerkleinert, bevor das Silber durch eine chemische Behandlung abgetrennt wird. Anschließend wird es eingeschmolzen und an einen anderen Standort transportiert, wo es wie jede andere Quelle von Feinsilber auf 99,9 % Reinheit aufbereitet wird.

Die Krankenhäuser erhalten den Geldwert des zurückgewonnenen Silbers. Betts weist darauf hin, dass die Silbermenge von Röntgenfilm zu Röntgenfilm sehr unterschiedlich sein kann und viele Tonnen Film benötigt werden, um die Rückgewinnung kosteneffektiv zu gestalten.

Gut wie Gold

Das von Betts zurückgewonnene Röntgensilber wird von anderen Juwelieren verwendet, unter anderem von der Londoner Firma Angharad, aber auch die Königliche Münze extrahiert Gold aus Elektronikschrott. Die Royal Mint verwendet die "weltweit erste chemische Methode" des kanadischen Unternehmens Excir, die nach eigenen Angaben in der Lage ist, innerhalb von Minuten mehr als 99 % der Edelmetalle aus Elektronikschrott (E-Schrott) wie Laptop-Platinen und Mobiltelefonen zu gewinnen.

Jedes Jahr werden weltweit mehr als 50 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert. Weniger als 20 % werden weltweit recycelt, was dazu führt, dass Edelmetalle im Wert von 57 Milliarden Dollar weggeworfen oder vergessen werden, anstatt wiederverwendet zu werden. Ein Teil davon wird auf Deponien entsorgt und kann den Boden verunreinigen und ins Grundwasser gelangen. Ein Großteil wird informell in Entwicklungsländern recycelt, wo die Arbeiter giftigen Metallen ausgesetzt sein können. Der Abbau neuer Edelmetalle kann auch Wasserquellen verseuchen und unberührte Landschaften verschandeln.

In diesem Jahr wird die Königliche Münze eine neue Anlage zur Rückgewinnung von Edelmetallen eröffnen, in der jährlich 4.000 Tonnen Elektroschrott aus dem Vereinigten Königreich verarbeitet werden können, so Sean Millard, Chief Growth Officer der Königlichen Münze.

"Unsere Röntgensilber- und E-Abfall-Goldprojekte bieten eine Herkunftsquelle für unsere Edelmetalle", sagte Millard. "Sie sind ein wichtiger Schritt, um die Abhängigkeit der Royal Mint von abgebauten Materialien zu reduzieren."

Verschleißende Abfälle

Das Röntgensilber und das E-Müll-Gold werden in der 886-Schmuckkollektion der Royal Mint verwendet und haben laut Dominic Jones, dem Kreativdirektor von 886, genau die gleiche Wirkung wie Metalle, die im Bergbau gewonnen werden.

Für Jones geht es nicht nur um Recycling, sondern auch um den Erhalt von Edelmetallen, die bereits abgebaut wurden. Er sagt, dass 7 % der gesamten Goldreserven der Welt in Form von kaputten Laptops und alten Handys gelagert werden.

"Die Vorstellung, dass dieses Material ungenutzt herumliegt, während wir immer noch neue Materialien gewinnen, gefällt mir nicht", so Jones. "Röntgensilber ist genau dasselbe: Es handelt sich um eine bisher ungenutzte Silberquelle, die bis jetzt schlummerte."

In Zukunft möchte The Royal Mint seinen gesamten Schmuck aus nachhaltigen Quellen mit Herkunftsnachweis herstellen lassen.

Jones sagt, er wolle, dass seine Stücke Generationen überdauern und nicht nur ein wunderschönes Designstück sind, sondern auch ein Beispiel für modernste Nachhaltigkeit, bei der fortschrittliche und umweltfreundliche Materialien verwendet werden.

"Diese Stücke sind absichtlich zeitlos, Antiquitäten der Zukunft", sagt Jones. "Es ist eine Win-Win-Situation."

Quelle: edition.cnn.com