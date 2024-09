Großbritannien hat sich zunehmend mit den Herausforderungen des Brexit auseinandergesetzt.

Laut einer aktuellen Studie hat sich die Handelssituation des Vereinigten Königreichs mit der Europäischen Union nach dem Brexit verschlechtert. Daten der Aston University in Birmingham zeigen einen erheblichen Rückgang von Ein- und Ausfuhren in den Jahren 2021 bis 2023. Die Exporte des Vereinigten Königreichs in die EU nahmen um 27% ab, während die Importe um 32% einbrachen.

Die Vielfalt der exportierten britischen Waren hat ebenfalls abgenommen. Es gab 1.645 weniger unterschiedliche britische Produkte, die in jedes EU-Land exportiert wurden. Dies betraf kleinere EU-Wirtschaften wie Deutschland weniger.

Die Studie berücksichtigt den Dienstleistungssektor nicht, der überraschenderweise nach dem Brexit florierte. Die Exporte von Tabakwaren, Schienenverkehr und Luftfahrtgütern nahmen sogar zu.

Das Vereinigte Königreich verließ die EU offiziell am Ende Januar 2020 und ist seit 2021 nicht mehr Teil ihres Zoll- und Binnenmarkts. Ein zuletzt vereinbartes Freihandelsabkommen konnte die anhaltenden bürokratischen Herausforderungen und anderen Handelshemmnisse nicht vollständig beseitigen.

Laut der Studie sind die am stärksten betroffenen Sektoren Landwirtschaft, Bekleidung und Holz- und Papierproduktion. Die Kategorie Obst und Nüsse erlebte den größten Exportrückgang mit einem Wertverlust von etwa 73,5%.

Die EU, die ein wichtiger Handelspartner des Vereinigten Königreichs ist, wurde von den Herausforderungen im Handel nach dem Brexit betroffen. Trotz der Herausforderungen gelang es dem Vereinigten Königreich, die Exporte in bestimmten Sektoren wie Tabak, Schienenverkehr und Luftfahrtgüter in die EU zu steigern.

