Gratis-Tickets von Cathay Pacific nach Hongkong innerhalb von 2,5 Stunden beantragt

Die Initiative "Hello Hong Kong" wurde ins Leben gerufen, um Touristen anzulocken und die Tourismusindustrie der Stadt wiederzubeleben, die einen schweren Schlag erlitten hatte, als die Finanzmetropole drei Jahre lang aufgrund von Covid-Bestimmungen fast nicht erreichbar war.

Auf einer groß angelegten Veranstaltung im Februar 2023 kündigten Beamte der Stadt an, dass etwa 500.000 kostenlose Flugtickets sowohl an urlaubshungrige Einheimische als auch an internationale Reisende, die Hongkong besuchen wollten, verteilt werden würden.

Das klang zu schön, um wahr zu sein, denn Kussin war noch nie in Hongkong und hatte das Gefühl, dass er es sich angesichts der hohen Flugkosten von den USA nach Asien nicht leisten könnte, die Stadt auf eigene Faust zu besuchen.

Angebot und Nachfrage

Die Tickets wurden schrittweise, aufgeschlüsselt nach Ländern oder Regionen, verteilt. Am 17. Mai konnten die Einwohner der Vereinigten Staaten und Kanadas ihr Glück versuchen.

Um an der Verlosung teilnehmen zu können, mussten die Nutzer ein Konto bei Cathay Pacific, der Fluggesellschaft von Hongkong, einrichten und sich dann für den Erhalt von Werbe-E-Mails der Fluggesellschaft anmelden. Am Tag der Verlosung mussten sich hoffnungsvolle Reisende in ihr Cathay-Konto einloggen und dann auf einen Promo-Code warten, mit dem sie dann ein kostenloses Ticket buchen konnten.

Aufgrund der großen Nachfrage bildeten sich jedoch lange digitale Warteschlangen, noch bevor die Tickets verfügbar waren.

Kussin erzählt CNN, dass er eine halbe Stunde gewartet hat, um sich in sein Konto einzuloggen, nur um dann eine Fehlermeldung zu erhalten. Er aktualisierte sein Konto und versuchte es erneut, nur um am Ende der Warteschlange zurückgesetzt zu werden und zu erfahren, dass er noch mehr als eine Stunde warten müsse. Letztendlich war seine Suche erfolglos.

Ein Vertreter von Cathay erklärte gegenüber CNN, dass die Tickets innerhalb von zweieinhalb Stunden vergriffen waren.

"Wir sind sehr ermutigt durch die begeisterte Reaktion unserer Cathay-Mitglieder, die sich für das exklusive Ticketangebot nach Hongkong registriert haben", so der Vertreter. "Als Heimatfluggesellschaft von Hongkong freuen wir uns, diese Kampagne zu unterstützen, um Besucher aus aller Welt zu empfangen und die Schönheit unserer geliebten Heimatstadt zu entdecken."

"Ich wurde völlig abgewimmelt", sagt Kussin. "Ich habe die gleiche Geschichte von (anderen) Leuten gehört. Sie warteten in einer riesigen digitalen Warteschlange, konnten sich nicht anmelden und wenn doch, konnten sie den Promo-Code nicht finden."

"Die Flugpreise sind im Moment überall so hoch, und nach Hongkong zu fliegen ist wirklich teuer. Es wäre so ein gutes Angebot gewesen, und ich hätte meinen Urlaub für dieses Jahr gesichert.

Stattdessen, so Kussin, hat er sich für ein billigeres Ticket nach Portugal entschieden.

