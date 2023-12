GP von Malaysia: Max Verstappen gewinnt, Lewis Hamilton baut Titelführung aus

Highlights der Geschichte

Verstappen, der am Vorabend des Rennens seinen 20. Geburtstag feierte, ließ die Enttäuschungen von sieben Ausfällen im Jahr 2017 endgültig hinter sich und holte sich den zweiten Saisonsieg für Red Bull.

Lewis Hamilton musste die Führung nach seinem Start von der Pole Position schnell an Verstappen abgeben, wurde aber Zweiter und baute seinen Vorsprung auf den viertplatzierten Sebastian Vettel fünf Runden vor Schluss auf 34 Punkte aus.

Vettel, der in seinem Ferrari vom letzten Startplatz aus ins Rennen ging, nachdem Motorprobleme sein Qualifying ruiniert hatten, zeigte die beste Fahrt des Tages, konnte aber Verstappens Teamkollegen Daniel Ricciardo nicht vom letzten Platz auf dem Podium verdrängen.

Zum Abschluss eines Wochenendes voller Rückschläge für Ferrari konnte Kimi Räikkönen, der sich als Zweiter qualifiziert hatte, nach einem Defekt an seinem Auto vor der Einführungsrunde nicht mehr antreten.

Das machte es Hamilton leichter, seinen Vorsprung vom Start weg zu halten, aber in der vierten von 56 Runden wurde er vom angreifenden Verstappen überholt, der seine Führung bis zum Ende eines weitgehend ereignislosen Rennens mühelos behaupten konnte.

Das größte Drama ereignete sich erst nach der Zieldurchfahrt, als Vettels Auto vom Williams des kanadischen Teenagers Lance Stroll gestreift wurde, wodurch der Heckflügel beschädigt wurde und der Deutsche per Anhalter zurück an die Box gebracht werden musste.

"Das ist unglaublich", beschwerte sich Vettel. "Stroll hat nicht darauf geachtet, wo er hinfährt."

Stroll hatte einen guten achten Platz belegt. "Es ist einfach ein sehr seltsamer Zwischenfall, der von keinem von uns beiden beabsichtigt war", sagte der 18-Jährige.

Verstappen, dem viele einen zukünftigen F1-Weltmeister zutrauen, erkannte, dass er gute Chancen auf den Sieg hatte, insbesondere nach Räikkönens Ausscheiden und angesichts der Tatsache, dass Hamilton den Titel anstrebt.

"Er (Hamilton) hatte in der Meisterschaft mehr zu verlieren als ich, also habe ich in Kurve eins zugeschlagen und von da an konnte ich mein eigenes Rennen fahren", sagte er.

Verstappen musste in der ersten Kurve einen Angriff von Hamiltons Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas abwehren, um seinen zweiten Platz zu verteidigen, aber das sollte sich als Höhepunkt des Tages für den Finnen erweisen, der als Fünfter weit zurückfiel.

Da Bottas zu kämpfen hatte, blieb Hamilton die einsame Aufgabe, die Herausforderungen von Ricciardo und später Vettel abzuwehren, aber er war mit seinem Ergebnis nach einem schwierigen Wochenende für das normalerweise dominierende Mercedes-Team zufrieden.

"Es war ein hartes Rennen", gab er zu. "Sie (Red Bull) hatten heute die Oberhand über uns."

Er wird nun mit einem soliden, aber nicht uneinholbaren Vorsprung vor Vettel zum Großen Preis von Japan in der nächsten Woche nach Suzuka reisen, wo in den verbleibenden Rennen der F1-Saison maximal 125 Punkte zu holen sind.

Das Rennen am Sonntag war die letzte Ausgabe des GP von Malaysia, der seit 1999 ausgetragen wird, aber der Premierminister des Landes, Najib Razak, deutete an, dass er irgendwann zurückkehren könnte.

Razak sagte Reportern, er wolle nicht, dass die Rennstrecke von Sepang zu einem "weißen Elefanten" werde, und schloss eine Rückkehr der Formel 1 nicht aus, "wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen".

