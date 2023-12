God Forbid" beleuchtet den Falwell-Sex-Skandal aus der Sicht des "Pool Boy

In frühen Medienberichten als "Poolboy" abgetan, stellen Granda und seine Schwester Lilia dar, dass er naiv in den swingenden Lebensstil von Jerry Falwell Jr. und seiner Frau Becki hineingezogen wurde, nachdem er den ehemaligen Erben der Liberty University und seine Ehefrau kennengelernt hatte, als er in einem noblen Hotel in Miami Getränke servierte.

Granda unterhielt eine lange Beziehung zu Becki Falwell und behauptete, dass ihr Ehemann über die ganze Zeit über die Vereinbarung Bescheid wusste und sich darum bemühte, für Granda Möglichkeiten im Immobilienbereich zu schaffen, um seine Frau bei Laune zu halten.

"Sie hatten diesen seltsamen psychologischen Einfluss auf mich", sagt Granda, während seine Schwester - unter Bezugnahme auf ihre Bedenken bezüglich der Handlungen ihres Bruders zu jener Zeit - sagt, dass, als sich ihm finanzielle Türen zu öffnen begannen, "ich dachte: 'Wie seltsam diese Sache auch begonnen hat, vielleicht wird sie sich in etwas Gutes verwandeln.'"

Wie der Titel deutlich macht, war das nicht der Fall, und die ganze Geschichte wird durch den politischen Einfluss verkompliziert, den Falwell als Führer der Evangelikalen ausübte und der dem damaligen Kandidaten Donald Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 eine entscheidende Unterstützung gab.

Regisseur Billy Corben hat eine ganze Reihe von Dokumentarfilmen über den Sunshine State und seine bunten Exzesse gedreht, darunter "Cocaine Cowboys" und "The U". In "God Forbid" bewegt er sich in der gleichen Umgebung und nutzt freche dramatische Nachstellungen, um die Affäre zu visualisieren, kombiniert mit Voiceover-Interviews, um die Details zu vertiefen.

"God Forbid" macht auch einen Umweg, um die Geschichte der Gründung von Liberty unter Jerry Falwell Sr. zu erklären, die etwas unangenehme Rolle des jüngeren Falwells als Nachkomme dieses Imperiums und die breitere Entwicklung der evangelikalen Bewegung rund um das Thema Abtreibung als politischer Sammelpunkt.

Granda wird sympathisch dargestellt, mit vielen Textnachrichten und Beiträgen seiner Schwester - mit der er Details geteilt hat, wie die beiden sagen - um seine Darstellung der Ereignisse zu untermauern. Er gibt zu, dass er ehrgeizig war, aber im Grunde genommen überfordert, als er sich mit den älteren Falwells anlegte, während er sich von ihrem Geld und ihren Beziehungen blenden ließ. (Die Falwells lehnten es ab, für den Dokumentarfilm interviewt zu werden.)

"God Forbid" punktet auch dadurch, dass er es nicht übertreibt und die Geschichte in einem relativ knappen Paket erzählt - im Gegensatz zu dem immer beliebteren Format einer Doku-Serie - und dennoch den zentralen Skandal mit den politischen Gezeiten verbindet, mit denen er untrennbar verbunden ist.

Jerry Falwell trat 2020 von Liberty zurück und räumte die Affäre von Becki Falwell mit Granda ein, erklärte aber, er sei "nicht beteiligt". Er behauptete auch, dass Granda versucht habe, das Paar zu erpressen, was Granda jedoch bestreitet.

"God Forbid" bietet Granda eindeutig ein freundliches Forum, um seine Geschichte zu erzählen, die auch beinhaltet, wie er auf der anderen Seite seiner 15 Minuten Berühmtheit herauskam. Ob das für ihn "etwas Gutes" bedeutet, wie seine Schwester gehofft hatte, um den Produzenten ein scheinbar unwiderstehliches Thema zu liefern, hat es sicherlich für sie.

"God Forbid: The Sex Scandal that Brought Down a Dynasty" hat am 1. November auf Hulu Premiere.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com