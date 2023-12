Glen Kamara: Rangers reichen offizielle Beschwerde wegen "rassistischer" Buhrufe gegen Mittelfeldspieler ein

Der finnische Mittelfeldspieler hatte im März behauptet, von Slavia Prags Verteidiger Ondřej Kúdela rassistisch beleidigt worden zu sein, woraufhin Kúdela von der UEFA mit einer Sperre von zehn Spielen belegt wurde. Dadurch verpasste er die Teilnahme an der Euro 2020 für die Tschechische Republik.

Als die Rangers zu diesem Spiel nach Prag zurückkehrten, begannen die Zuschauer lautstark zu buhen, wenn die schwarzen Spieler, insbesondere Kamara, den Ball berührten.

Das Letna-Stadion von Sparta sollte für dieses Spiel für die Fans gesperrt werden, nachdem die UEFA den Verein bestraft hatte, weil Fans rassistische Gesänge gegen Monacos Aurelien Tchouameni angestimmt hatten.

Die UEFA erlaubte jedoch mehr als 10.000 Kindern, das Spiel am Donnerstag in Begleitung einiger Erwachsener zu besuchen.

Der 25-Jährige wurde in der 74. Minute des Feldes verwiesen.

Gerrard sagte nach dem Spiel, er habe zwar die Buhrufe während des Spiels nicht gehört, als Kamara den Ball berührte, aber er sei "nicht überrascht".

"Wenn das der Fall ist und der Wahrheit entspricht, ist das natürlich sehr enttäuschend. Aber ich bin nicht überrascht, denn wir spielen nicht ohne Grund hinter verschlossenen Türen, und es ist nicht das erste Mal, dass es an diesem Ort Probleme gibt", sagte Gerrard gegenüber BT Sport.

Der ehemalige Liverpooler und englische Nationalspieler sagte auch , dass die Fußballverbände mehr gegen Rassismus und Diskriminierung tun müssten.

"Die Verantwortlichen tun nicht genug. Heute Abend sollte die Strafe eine Geldstrafe sein und hinter verschlossenen Türen, wo man nicht vor anderen Leuten spielt", sagte er.

"OK, es sind Kinder beim Spiel und Kinder, das verstehe ich, aber es ist fast volles Haus, also werden sie nicht bestraft, wenn sie hinter verschlossenen Türen spielen. Das ist nicht der Grund, warum wir das Spiel verloren haben, aber ich bin der Meinung, wenn man jemanden mit einer Geldstrafe belegt und bestraft, sollte man die volle Strafe verhängen. Ein leeres Stadion und eine Geldstrafe und mehr."

Gerrard bestätigte auf seiner Pressekonferenz am Freitag, dass er sich das Videomaterial angesehen hat und die Rangers sich bei der UEFA beschweren werden.

"Ich bin mir dessen jetzt bewusst, nachdem ich mir das Spiel mit Ton angeschaut habe. Ich bin wirklich überrascht, dass ich es während des Spiels nicht bemerkt habe. Ich habe mit Glen Kamara gesprochen. Dieses Gespräch bleibt privat. Glen geht es gut ... Ich bin sicher, er ist genauso enttäuscht wie ich", erklärte er.

"Ich denke, es ist an der Zeit, dass die Behörden und der Klub eingreifen und uns das abnehmen, damit wir uns auf das Spiel am Sonntag konzentrieren können ... Diese Dinge tauchen viel zu oft auf, und leider reichen die Strafen nicht aus.

"Mir wurde gesagt, dass Rangers die Sache bei der UEFA ansprechen wird. Ich denke, das ist bereits geschehen. Die Räder sind bereits in Bewegung. Ich werde auf jeden Fall in meine Richtung drängen, um sicherzustellen, dass dies der Fall ist.

Sparta Prag antwortete auf die Rassismusvorwürfe mit einer deutlichen Erklärung mit dem Titel: "Hört auf, unsere Kinder zu missbrauchen!"

"Es ist absolut unfassbar, dass wir nach einem Spiel mit ansehen müssen, wie unschuldige Kinder angegriffen werden und mit unbegründeten Rassismusvorwürfen konfrontiert werden. Die Beleidigung von Kindern im Internet und in den Medien ist inakzeptabel, verzweifelt und lächerlich", hieß es.

"Wir erleben in den sozialen Medien nie dagewesene fremdenfeindliche Äußerungen gegen die Tschechische Republik, ihre Bürger und sogar ihre Kinder", heißt es weiter. "Sie beschreiben das Verhalten von Kindern falsch und maßen sich das Recht an, über die Gefühlsäußerungen von sechsjährigen Kindern zu urteilen, die keine Ahnung haben, was Rassismus ist. Das ist eine Unverschämtheit."

CNN hat sich mit der UEFA in Verbindung gesetzt und um eine Stellungnahme gebeten.

Der tschechische Außenminister Jakub Kulhanek twitterte, er werde mit dem britischen Botschafter über die Situation sprechen.

"Das reicht jetzt! Widerliche Beleidigungen tschechischer Kinder in den Medien und im Internet haben im Fußball nichts zu suchen, und schon gar nicht in den guten Beziehungen zwischen [Großbritannien und der Tschechischen Republik]. Ich werde den britischen Botschafter am Montag einbestellen, um die Situation zu besprechen".

Aamer Anwar, Kamaras Anwalt, kritisierte Sparta Prag in einer Erklärung gegenüber Sky Sports News: "Als ich von der Schließung des Stadions von Sparta Prag hörte, hatte ich gehofft, dass sowohl Glen als auch andere schwarze Spieler keine Beschimpfungen oder Rassismus ertragen müssen und einfach weiter Fußball spielen können.

"Aber heute Abend sollte es der tschechischen Mannschaft peinlich sein, dass das Stadion trotz des Verbots ihrer Fans mit 10 000 Schulkindern gefüllt war.

"Ein großer Teil dieser Kinder buhte Glen bei jeder Ballberührung aus, ebenso wie jeden anderen schwarzen Spieler der Rangers. Der heutige Abend zeigt einmal mehr, dass Prag ein ernsthaftes Problem mit Rassismus hat und die UEFA wie immer nicht zu sehen ist.

"Glen und die Rangers-Spieler haben absolute Klasse gezeigt, aber kein Spieler sollte so etwas bei seiner Arbeit und auf der europäischen Bühne erleben müssen."

Aleks Klosok hat zu diesem Bericht beigetragen.

