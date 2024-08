Gladbach hat verschiedene Rückschläge

Nächster Bundesliga-Klub, der seine Cup-Hürde meistert, ist Borussia Mönchengladbach. Ein frühes Rückschlag und ein verschossener Elfmeter sind nebensächliche Faktoren.

Erzgebirge Aue gegen Borussia Mönchengladbach: 1-3 (1-1)

Brillante Wiederauferstehung: Trotz Gegenwehr hat sich Borussia Mönchengladbach als Bundesligist souverän für die zweite Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Sie besiegten Erzgebirge Aue mit 3-1 (1-1) im Erstrundenspiel und überwanden somit zum elften Mal in Folge die erste Hürde. Die Saison startet mit einem Feuerwerk an Traumtoren.

Franck Honorat (35.) traf mit einem eleganten Fallrückzieher, Luca Netz (52.) vollendete einen Schuss in den Winkel, Alassane Plea (70.) krönte den Sieg. Erzgebirge Aue hatte den Bundesligisten früh mit einem sehenswerten Konter in Bedrängnis gebracht, Mika Clausen erzielte das Führungstor in der 8. Minute. Kurz vor der Pause vergab Julian Weigl einen Elfmeter gegen Aues Kapitän Martin Männel (45+5).

Für Borussia ist die neue Saison eine neue Chance. Nach einem enttäuschenden 14. Platz in der Liga hat sich der Klub verbessert. Trainer Gerardo Seoane behielt seinen Posten, führte seine Mannschaft durch eine perfekte Vorbereitung und begrüßte neue Spieler: Kevin Stöger (von Bochum) und Tim Kleindienst (von Heidenheim) debütierten.

Zu Beginn des Spiels zeigte Erzgebirge Mut. Nach zwei Siegen in der Aufstiegssaison strahlte das Team Selbstvertrauen aus. Eine großartige Teamleistung endete mit einem perfekten Pass von Kilian Jakob, den Mika Clausen mit einem mächtigen Kopfball verwandelte. Doch Borussia übernahm spätestens nach Honorats Fallrückzieher die Kontrolle und erspielte sich zahlreiche Chancen.

SpVgg Greuther Fürth gegen TSV Schott Mainz: 0-2 (0-1)

Greuther Fürth, der Favorit, zeigte sich treu seiner Form und sicherte sich einen Platz in der zweiten Runde. Sie besiegten den fünftklassigen TSV Schott Mainz mit 2-0 (1-0) vor 4.235 Zuschauern im Bruchweg-Stadion. Tore von Dennis Srbeny (8. Minute) und Marlon Mustapha (82.) bedeuteten den Einzug in die nächste Runde.

Fürth hatte auch Glück. Schott hatte mehrere Chancen zum Ausgleich, die beste vergab Lennart Thum aus fünf Metern. Fürth traf den Pfosten, Jomaine Consbruch musste nach einem harten Foul ausgewechselt werden.

Mainz gab bis zum Schluss nicht auf und startete mehrere Angriffe. Doch Fürths Verteidigung zeigte taktisches Geschick und zwang die Mainzer zu zahlreichen Fehlern. Mustapha besiegelte schließlich den Ausschluss der Gastgeber mit einem kräftigen Schuss.

