Krankheiten - Gesundheitsbehörden erwarten im Januar eine anhaltende Kältewelle

Die aktuelle Erkältungswelle in Niedersachsen wird laut Landesgesundheitsamt voraussichtlich bis Januar andauern. Das Amt teilte am Donnerstag mit: „Auch wenn es unmöglich ist, genaue Vorhersagen zu treffen, glauben wir nicht, dass diese Erkältungswelle nach Neujahr enden wird.“ Es sei davon auszugehen, dass es sich bislang vor allem um Erkältungen und neue Coronaviren handele nur wenige Fälle werden durch Influenzaviren verursacht. „Daher wird die Zahl der Influenzaviren im Januar mit Sicherheit steigen“, heißt es in dem Bericht.

Das Gesundheitsministerium warnt davor, dass eine Grippe- oder Covid-19-Infektion in Einzelfällen schwerwiegend sein kann, auch wenn die meisten Betroffenen nur leichte Symptome haben. „Daher empfehlen wir weiterhin ausdrücklich allen Menschen mit erhöhtem Risiko für schwere Erkrankungen, sich impfen zu lassen, insbesondere gegen die Grippe“, erklärte das Amt.

Quelle: www.stern.de