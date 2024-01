Geschlechtsneutrale Spielzeuggänge sind in Kalifornien jetzt Gesetz

Das Gesetz, das am Montag in Kraft getreten ist, geht auf einen Gesetzesentwurf aus dem Jahr 2021 in der kalifornischen Legislative zurück, der von Spielwarenhändlern mit einem Standort in Kalifornien und mindestens 500 Angestellten verlangt, "eine geschlechtsneutrale Abteilung oder einen geschlechtsneutralen Bereich zu führen, der nach dem Ermessen des Händlers zu kennzeichnen ist".

Der kalifornische Abgeordnete Evan Low sagte, er sei durch ein 8-jähriges Mädchen zu dieser Gesetzesvorlage inspiriert worden, das fragte: "Warum sollte mir ein Geschäft vorschreiben, was ein Mädchenhemd oder -spielzeug ist?"

"Ihr Gesetzentwurf wird Kindern helfen, sich frei und unvoreingenommen auszudrücken. Wir müssen Kinder Kinder sein lassen", sagte Low.

Läden, die sich nicht an das neue Gesetz halten, könnten beim ersten Verstoß mit einer Strafe von 250 Dollar belegt werden, bei weiteren Verstößen mit bis zu 500 Dollar, heißt es im Gesetzestext.

"Wir sollten alle Mitgefühl für Menschen haben, die unter Geschlechtsdysphorie leiden", sagte Jonathan Keller, Präsident des California Family Council, zu dieser Zeit. "Aber Aktivisten und staatliche Gesetzgeber haben kein Recht, Einzelhändler zu zwingen, staatlich genehmigte Botschaften über Sexualität und Geschlecht zu verbreiten. Das ist ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und schlichtweg falsch".

Das Gesetz wurde im September 2021 mit 49 zu 16 Stimmen verabschiedet und im darauffolgenden Monat von Gavin Newsom unterzeichnet.

Quelle: edition.cnn.com