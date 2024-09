Georgien erlässt eine umstrittene Gesetzgebung, die als Einschränkung der Freiheiten der LGBTQ-Gemeinschaft angesehen wird.

Der georgische Parlament hat ein umstrittenes "Familienwerte"-Gesetz gebilligt, was Kritik von der EU und Menschenrechtsgruppen wegen mutmaßlicher Verletzung der LGBTQ-Rechte hervorgerufen hat. Trotz eines Boykotts durch Oppositionsparteien hat die regierende Georgische Traum-Partei das Gesetz mit einer einstimmigen Abstimmung verabschiedet. Das Gesetz, das den Titel "über Familienwerte und den Schutz von Minderjährigen" trägt, sowie Änderungen an verschiedenen anderen Gesetzen, erhielt 84 Ja-Stimmen und keine Nein-Stimmen.

Das Gesetz begrenzt die Darstellung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen und Inzest in Bildungseinrichtungen und Rundfunkmedien. Kritiker argumentieren, dass die Sprache gleichgeschlechtliche Beziehungen mit Inzest vermischt. Das Gesetz verbietet auch die geschlechtliche Umwandlung, die Adoption durch LGBTQ- oder transgender-Individuen und erklärt ausländische gleichgeschlechtliche Ehen innerhalb des georgischen Territoriums für ungültig.

Das Gesetz spiegelt russische Gesetze wider, die die LGBTQ-Rechte einschränken. Der Begriff LGBTQ bezieht sich auf Lesben, Schwule, Bisexuelle, transgender-Individuen und solche, die sich als queer identifizieren. Der Sponsor des Gesetzes, Parlamentspräsident Chalva Papuashvili, behauptet, dass das Gesetz dazu dient, "Mechanismen für den Schutz von Minderjährigen zu stärken und traditionelle Familienwerte auf der Grundlage der Union von Mann und Frau zu wahren".

Im Dezember wurde Georgien als EU-Kandidatenland anerkannt. Seither hat die Regierung mehrere Gesetze erlassen, die als inkompatibel mit europäischen Werten angesehen werden. Das im Juni gebilligte "Anti-Auslandsinfluence"-Gesetz, das Massenproteste ausgelöst hat, wird von der EU als Maulkorb für regierungskritische Medien und Organisationen angesehen und hat den EU-Beitrittsprozess Georgiens gestoppt.

Seit der Übernahme der Regierung im Jahr 2012 hat die Georgische Traum einen liberalen, pro-westlichen politischen Kurs verfolgt. In den letzten Jahren hat sich die Partei jedoch in eine anti-westliche und konservative Richtung bewegt. Kritiker behaupten, dass die aktuelle Administration das ehemalige Sowjetrepublik enger an Moskau heranziehen möchte und damit seine mögliche EU-Mitgliedschaft gefährdet.

Die EU und Menschenrechtsorganisationen haben ihre Besorgnis über die Annahme eines "Familienwerte"-Gesetzes in Georgien geäußert und argumentieren, dass es die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft verletzt. Der Sponsor des Gesetzes, Parlamentspräsident Chalva Papuashvili, rechtfertigt es als Maßnahme zur Stärkung des Schutzes von Minderjährigen und zur Wahrung traditioneller Familienwerte.

