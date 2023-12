Geopolitische Feinde Iran und USA treffen bei der Fußballweltmeisterschaft erneut aufeinander

Die Trainer des Irans und der USA wichen dem politischen Streit aus und sagten, sie konzentrierten sich auf das Turnier und seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. England und der Sieger eines europäischen Playoffs - Ukraine, Schottland oder Wales - komplettieren die Gruppe.

Die eisigen Beziehungen zwischen den USA und dem Iran, die in den vergangenen Jahren durch diplomatische und sogar militärische Konfrontationen gekennzeichnet waren, könnten bis zum Spiel am 21. November in Katar etwas auftauen. Es könnte sich aber auch verschlechtern.

Die Regierung von Präsident Joe Biden versucht, das Atomabkommen zwischen dem Iran und den Weltmächten aus dem Jahr 2015 wiederherzustellen, das Teherans Atomprogramm im Gegenzug für die Aufhebung der Sanktionen, die die iranische Wirtschaft schwer getroffen haben, einschränken würde.

Washington hat den Iran und die von ihm unterstützten Kräfte beschuldigt, im gesamten Nahen Osten Anschläge zu verüben, auch gegen die im Irak und in Syrien stationierten US-Streitkräfte.

Im Jahr 2020 befanden sich die beiden Länder am Rande eines Krieges, nachdem die USA einen hochrangigen iranischen General getötet hatten und Teheran mit Vergeltungsschlägen auf die im Irak stationierten US-Streitkräfte reagierte.

Trotz des ernsten Charakters der Rivalität zwischen den USA und dem Iran brach die diplomatische Twitter-Sphäre Washingtons nach der Auslosung der Fußballweltmeisterschaft, die am Freitag im Doha Exhibition and Convention Center in Katar stattfand, in Witze aus.

Ali Vaez, Leiter des Iran-Projekts der Crisis Group, scherzte, die US-Regierung habe eine Gruppe gegründet, um herauszufinden, was im Falle eines Unentschiedens passieren würde.

"Eine behördenübergreifende US-Arbeitsgruppe wurde im Vorfeld des Iran-Spiels eingesetzt, um zu klären, ob die Angreifer abgeschreckt werden können, wie die Folgeverhandlungen im Falle eines Unentschiedens aussehen könnten und ob der Austausch von Trikots gegen die Sanktionen verstößt", schrieb Vaez.

Weibliche Fans

Behnam Ben Taleblu, Senior Fellow bei der Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies (FDD) in Washington, sagte, die Regierung Biden sollte die Gelegenheit nutzen, um sich für die iranischen Frauen einzusetzen.

Nach Angaben von Human Rights Watch haben die iranischen Behörden im vergangenen Monat iranische Frauen am Betreten eines Fußballstadions in der Stadt Mashhad gehindert. Der Weltfußballverband FIFA hat den Iran in der Vergangenheit aufgefordert, Frauen den Zutritt zu Fußballstadien zu gestatten.

Die Trainer konzentrierten sich derweil auf das Spiel.

"Am Ende des Tages geht es um Fußball, und das beste Zeichen der Freundschaft ist ein harter und fairer Wettkampf auf dem Spielfeld, und genau darum geht es bei der Weltmeisterschaft", sagte US-Trainer Gregg Berhalter.

Die Erwartungen an die US-Mannschaft, die sich 2018 nicht für das Turnier qualifizieren konnte, jetzt aber über eine Reihe vielversprechender junger Spieler verfügt, sind gering.

Der Iran hat sich vor vier Jahren für die Weltmeisterschaft in Russland qualifiziert, hat es aber nie über die Gruppenphase hinaus geschafft.

"Ich denke nur an den Fußball und nicht an äußere Dinge", sagte Irans Trainer Dragan Skocic.

"Ich hoffe, dass der Fußball einen guten Kontakt und gute Beziehungen zwischen den Menschen schafft, und das ist es, was die Menschen vom Sport erwarten", fügte der Kroate Skocic hinzu.

Das letzte Mal stand das Team USA dem Iran bei einer Weltmeisterschaft gegenüber, als es 1998 in Frankreich mit 1:2 gegen die Golfnation verlor.

"Daran erinnere ich mich gut", sagte Berhalter in einem Telefonat mit Reportern. "Ich habe damals für einen niederländischen Fernsehsender kommentiert.

"Das war das erste Mal, dass wir gegen sie angetreten sind. Damals gab es politische Spannungen zwischen den beiden Ländern, und es war eine Möglichkeit zu zeigen, dass wir auf dem Fußballplatz immer noch Freunde sind."

