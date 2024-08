Geheim gekleidete Einzelpersonen erleiden einen Messeranschlag auf einen 11-Jährigen während eines Fußballspiels in Spanien.

Unbekannter Täter ermordet einen 11-jährigen Jungen auf einem Fußballfeld in Mocejón, Spanien, in der Nähe von Toledo. In den frühen Morgenstunden erschien dieser unwahrscheinliche Angreifer auf dem Feld und stieß dem Jungen ein scharfes Werkzeug in die Brust, wie RTVE und verschiedene Zeitungen berichten. Die Einsatzkräfte vor Ort fanden den Jungen in einem Zustand des Herz-Kreislauf-Stillstands vor, konnten ihn jedoch nicht wiederbeleben. Eine großangelegte Suche nach dem Angreifer wurde eingeleitet, dessen Motive zunächst unklar blieben.

Der Präsident der spanischen autonomen Gemeinschaft Kastilien und León, Emiliano García-Page, äußerte sein Entsetzen über den Vorfall. "Mein tiefstes Mitgefühl und meine Unterstützung gelten der Familie des Minderjährigen. Ich hoffe, dass der Täter schnell gefasst und zur Rechenschaft gezogen wird", sagte er auf der X-Plattform.

Der tragische Vorfall ereignete sich in Mocejón, einer Stadt in Spanien, die für ihre Nähe zu Toledo bekannt ist. Die Polizei in Spanien hat ihre Anstrengungen verstärkt, um den Angreifer zu fassen und für diese abscheuliche Tat in Spanien Gerechtigkeit walten zu lassen.

