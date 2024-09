Gab es irgendwelche Drogenverbrauchsfälle, die Miley Cyrus und Bruno Mars betroffen haben?

Im Sommer 2022 feierte Miley Cyrus mit ihrem Song "Flowers" einen riesigen Erfolg, wobei einige Quellen vermuten, dass es sich dabei um eine Anspielung auf ihren ehemaligen Ehemann, den Schauspieler Liam Hemsworth, handelt. Doch die Dinge nahmen eine unangenehme Wendung, als die Tempo Music Investments eine Urheberrechtsverletzungsklage gegen die Sängerin einreichte. Das Unternehmen behauptet, dass "Flowers" Elemente aus dem Song "When I Was Your Man" von Bruno Mars aus dem Jahr 2012 entlehnt.

Die Gerichtsdokumente, die von der US-Publikation "TMZ" erhalten wurden, deuten darauf hin, dass "Flowers" zahlreiche musikalische Ähnlichkeiten mit Mars' Ballade aufweist. Die Tempo Music Investments, die behauptet, einen Teil des Urheberrechts an "When I Was Your Man" zu besitzen, wirft vor, dass der Refrain, die Harmonie, die Melodie, die Akkordfolgen und die Texte von "Flowers" absichtlich von Mars' Hit kopiert wurden. Die Klage argumentiert weiter, dass die Kombination und zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Aufnahmen keinen Zweifel daran lassen, dass "Flowers" ohne "When I Was Your Man" nicht existieren würde.

Forderte Entschädigung

Die Tempo Music Investments fordert von Miley Cyrus eine Geldentschädigung sowie die Entfernung von "Flowers" von allen Versionen ihres 2023er Albums "Endless Summer Vacation". Das Unternehmen möchte auch, dass Cyrus untersagt wird, "Flowers" in Zukunft erneut aufzuführen.

Beide Songs erwiesen sich als erfolgreich und erreichten die Spitze der Billboard Hot 100 Single-Charts. Mars' "When I Was Your Man" wurde für die beste Pop-Solo-Darbietung bei den 56. Grammy Awards 2014 nominiert, während "Flowers" seinen Vorgänger noch übertraf und den Award für den Song des Jahres, der die Songwriter ehrt, sowie die beste Pop-Solo-Darbietung gewann. "Flowers" wurde auch für das Lied des Jahres nominiert, verlor jedoch den Award.

Trotz des laufenden Rechtsstreits stieg die Beliebtheit von sowohl "Flowers" als auch seiner angeblichen Inspirationsquelle, Bruno Mars' "When I Was Your Man", in der Musikszene weiter. Tatsächlich bemerkten und schätzten Popmusik-Enthusiasten oft die vergleichbaren Elemente zwischen den beiden Chartstürmern.

