Verkehr - Fußgänger stirbt wenige Tage nach Unfall in Amsbüttel

Mitte Dezember wurde im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel ein 39-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren und erlag seinen Verletzungen. Die Frau sei diese Woche im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge missachtete die Frau am 14. Dezember eine rote Ampel, überquerte eine Kreuzung im Stadtteil Eimsbüttel und wurde von einem Auto angefahren. Die Polizei sagte damals, dass sie mehrere Meter in die Luft geschleudert wurde und leblos am Boden lag. Der 23-jährige Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte später aber von Mitfahrern im Pkw telefonisch überredet werden, zum Unfallort zurückzukehren. Ein Polizeisprecher sagte, Schock sei möglicherweise der Grund für die Flucht gewesen.

