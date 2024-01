Fußbodenheizung, maßgeschneiderte Beleuchtung, 385.000-Dollar-Fernseher: Wie die Superreichen ihre Supersportwagen aufbewahren

"Von meinem Wohnzimmer aus kann ich zwei Autos sehen, von meiner Küche aus kann ich zwei weitere Autos sehen, und von meiner Männerhöhle aus sieben", sagte der 48-jährige Dezer per Videoanruf zu CNN, wobei er es vorzog, seine Wohnung zu beschreiben, anstatt sie mir zu zeigen. "Für mich ist es wie bei einem Kunstsammler mit einem Da Vinci: Er lagert ihn nicht ein, er hängt ihn an die Wand."

Dezer sagte, seine eigene Mona Lisa sei einer seiner drei exotischen Supersportwagen: ein McLaren Speedtail, ein Porsche 918 und ein Bugatti Chiron, von denen jeder mehr als eine Million Dollar wert ist. Als er das Hochhaus in Auftrag gab, half er deshalb bei der Planung eines zentralen Aufzugs, der die Fahrzeuge in persönliche, gläserne Sky-Garagen befördert.

Für die superreichen Autoliebhaber ist die bescheidene Garage - traditionell ein utilitaristischer Abstellraum und Objekt des vorstädtischen Traums, das vom Rest des Hauses abgeschnitten war - zu einer wertvollen Immobilie geworden, in der die Fahrer nicht nur ihre Autos aufbewahren, sondern auch mit ihnen und gleichgesinnten Freunden kommunizieren können.

"Wir nennen sie jetzt nicht mehr Garagen, sondern Galerieräume", sagt Graham Harris, einer der Gründungspartner von SHH Architecture and Interior Design in London, einem der weltweit führenden Designstudios für vermögende Privatpersonen. "Es geht um Dramatik, Theater, Kulissen und die richtige Beleuchtung. Vorbei sind die Zeiten, in denen eine Garage nur ein Betonbunker war.

Harris, der unter anderem ein 125 Millionen Pfund (158 Millionen Dollar) teures, renoviertes Herrenhaus am prestigeträchtigen Belgrave Square in London entworfen hat, erklärte gegenüber CNN, dass Garagen nicht nur immer mehr Platz für wachsende Autosammlungen bieten (er hat vor kurzem eine Tiefgarage mit 26 Stellplätzen unter einem neuen Haus im Westen Londons fertiggestellt), sondern auch für mehr Wohnraum.

Durch die Verschmelzung von Garage und traditionellem amerikanischem Kellerversteck können diese superluxuriösen "Männerhöhlen" fortschrittliche Autorennsimulatoren mit umlaufenden Bildschirmen oder Virtual-Reality-Headsets sowie ausgeklügelte Bars, Bowlingbahnen in voller Länge, Golfsimulatoren und riesige Bildschirme für Sportübertragungen umfassen.

"Viele Kunden bestellen die Samsung 'Wall' (eine maßgeschneiderte LED-Anzeige), die jede gewünschte Größe haben kann und ab 300.000 £ (385.000 $) kostet. Damit lässt sich eine unglaubliche Kulisse für jede beliebige Szene in der Garage schaffen", so Harris weiter.

Auch die Materialien ändern sich. Betonböden sind passé; Harris gibt jetzt handgegossenes Harz in Auftrag, das in jeder beliebigen Farbe lackiert werden kann und Autoreifen schützt, während es gleichzeitig Schmutz oder Öl abweist. Die Beleuchtung kann in den Boden eingelassen werden, um die Autos so zu beleuchten, dass sie fast zu schweben scheinen.

Drehscheiben im Boden und ausgeklügelte hydraulische Regalsysteme ermöglichen das einfache Stapeln, Bewegen und Ausstellen von Autos, was es den hauseigenen Parkwächtern, Mechanikern und Fahrern erleichtert, jederzeit ein bevorzugtes Fahrzeug zur Hand zu haben.

Harris schickt mir ein Foto einer Garage mit 16 Fahrzeugen, die er "irgendwo in Europa" eingerichtet hat. Sie ist durch ein großes Fenster zu sehen, das sich auf Knopfdruck abdunkeln lässt. Der Boden besteht aus Kunstharz, und in der Mitte befindet sich eine Drehscheibe mit einer schwarzen Hochglanzdecke, in der sich die darunter stehenden Autos spiegeln. Auf der anderen Seite des Glases liegt das Arbeitszimmer des Kunden leicht erhöht über der Garage, mit Wänden aus gekröntem Nussbaumholz, sechseckigen Lederpaneelen und handvergoldeten Leisten.

Das alles ist weit entfernt von den funktionalen Räumen, in denen Dezers Vater Michael seine Autos unterbrachte, als er das Immobilienimperium der Familie gründete. Für Michael, den Sohn eines Busfahrers aus Tel Aviv, der im Alter von 21 Jahren in die USA zog, ging es vor allem darum, Platz für sie alle zu finden.

"Als ich in der fünften Klasse war, hatte er 85 Autos und kaufte ein altes Autohaus, um sie darin unterzubringen", so Dezer Jr. Die Familie kaufte schließlich ein stillgelegtes Einkaufszentrum in Orlando, in dem Michael heute mehr als 1 800 Autos im Wert von rund 200 Millionen Dollar im Orlando Auto Museum aufbewahrt, das zum Dezerland Park, einem Themenpark, gehört.

Gil Dezer hat einen anderen Ansatz gewählt und seine eigene Sammlung von nur 32 Autos auf sein Haus in den Hamptons und sein Penthouse in Miami verteilt. Er möchte sie ständig sehen und fahren, um sich und seine Mitbewohner in eine Art Autopia zu versetzen.

Sein Gebäude, das 2017 für 480 Millionen Dollar fertiggestellt wurde, heißt Porsche Design Tower und ist eines der ersten Wohngebäude dieser Art mit Markenzeichen. Der zentrale Autoaufzug, der als "Dezervator" patentiert wurde, machte den Turm zu einem Hit für alle, die Wert auf Privatsphäre und Sicherheit legen. Lionel Messi zog hier ein, als er bei David Beckhams Fußballverein Inter Miami unterschrieb (obwohl Dezer sagte, der Fußballer sei später in ein Haus "mitten im Nirgendwo" gezogen, als Tausende von Fans begannen, die Straße vor dem Gebäude zu blockieren).

Die Dezers beginnen demnächst mit dem Bau der 62-stöckigen Bentley Residences, ebenfalls in Miami. Die 216 Wohnungen, die auch über einen Swimmingpool mit Balkon verfügen und zwischen 5,5 und 35 Millionen Dollar kosten werden, werden mit Design-Elementen der Automarke sowie vier Dezervatoren und Platz für drei oder vier Autos ausgestattet.

"Bentley möchte, dass (die Entwicklung) eine Fortsetzung des automobilen Erlebnisses ist", sagte Dezer. "Wir arbeiten an einem System, bei dem die Musik, die im Auto gespielt wird, weiterläuft, wenn man das Apartment betritt.

Natürlich wäre es verrückt, eine Wohnung im Porsche- oder Bentley-Tower zu kaufen, wenn man kein Auto besitzt, aber muss man denn den ganzen Tag auf seine Autos starren wollen, um dort zu wohnen? "Du stellst gerade eine sehr verletzende Frage", sagt Dezer und lacht. "Etwa 5 % der Bewohner haben die Fenster (zur Garage) mit Trockenmauern versehen. Meine Schwester hat hier eine schöne Wohnung, und als ich reinkam, hatte sie das gemacht, und ich war kurz davor, sie umzubringen."

Quelle: edition.cnn.com