Fußball-Weltmeisterschaft 2022: Amnesty International fordert die FIFA auf, mindestens 440 Millionen Dollar für die Entschädigung von Wanderarbeitern in Katar bereitzustellen

In einem offenen Brief an FIFA-Präsident Gianni Infantino fordern Amnesty International und eine Reihe anderer Menschenrechtsgruppen den Weltfußballverband auf, mit Katar zusammenzuarbeiten, um "ein umfassendes Programm aufzustellen, das sicherstellt, dass alle Arbeitsmissbräuche, zu denen die FIFA beigetragen hat, behoben werden".

"Sechs Monate vor der Eröffnung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 haben Hunderttausende von Wanderarbeitern noch keine angemessene Wiedergutmachung, einschließlich finanzieller Entschädigung, für schwere Arbeitsmissbräuche erhalten, die sie während des Baus und der Wartung von Infrastrukturen erlitten haben, die für die Vorbereitung und Durchführung der Weltmeisterschaft in Katar wichtig sind", heißt es in dem Schreiben.

"Die FIFA sollte einen Betrag in Höhe von mindestens 440 Millionen US-Dollar für die an der Weltmeisterschaft teilnehmenden Mannschaften reservieren, der in Fonds zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen investiert werden soll".

Die Behandlung von Wanderarbeitern in Katar während der Vorbereitung auf das Turnier ist weithin kritisiert worden.

Laut Amnesty International sind die Probleme, zu denen unsichere Arbeitsbedingungen und überlange Arbeitszeiten gehören, im Land weit verbreitet".

In dem Schreiben heißt es außerdem, dass die katarischen Behörden es versäumt haben, die Ursachen für den Tod von Tausenden von Wanderarbeitern seit 2010 zu untersuchen.

Der Brief erkennt zwar die Fortschritte beim Schutz der Arbeitnehmerrechte im Land an, sagt aber auch, dass die Hilfe zu spät kam und dass das "Kafala-Sponsorensystem" des Landes "skrupellosen Arbeitgebern erlaubt, Wanderarbeiter ungestraft zu missbrauchen".

"Auch wenn es vielleicht zu spät ist, um das Leid vergangener Missbräuche auszulöschen, können und sollten die FIFA und Katar handeln, um Wiedergutmachung zu leisten und weitere Missbräuche zu verhindern", sagte Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International.

"Die Entschädigung der Arbeiter, die so viel für die Durchführung des Turniers gegeben haben, und die Einleitung von Maßnahmen, die sicherstellen, dass derartige Missstände nie wieder vorkommen, könnten einen wichtigen Wendepunkt in der Verpflichtung der FIFA zur Achtung der Menschenrechte darstellen".

Antwort der FIFA

Die FIFA begrüßte die Anerkennung der Arbeitsreformen in Katar durch Amnesty und erklärte, dass sie zusammen mit dem Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) von Katar "einen beispiellosen Due-Diligence-Prozess" zum Schutz der an den WM-Vorbereitungen beteiligten Arbeitnehmer durchführe.

Sie sagte auch, dass sie "derzeit das von Amnesty International vorgeschlagene Programm prüft", aber dass der Bericht "eine breite Palette von nicht-FIFA WM-spezifischen öffentlichen Infrastrukturen, die seit 2010 gebaut wurden" abdeckt.

"Wenn Unternehmen, die im Zusammenhang mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft arbeiten, ihre Verpflichtungen verletzen, arbeiten die FIFA und der SC daran, sicherzustellen, dass das Unrecht von dem Unternehmen, das die Auswirkungen verursacht hat, wiedergutgemacht wird, in der Regel von dem Unternehmen, das den betreffenden Arbeiter beschäftigt", sagte ein FIFA-Sprecher in einer Erklärung gegenüber CNN.

"Infolge der Initiativen der Turnierveranstalter im Bereich der Arbeitnehmerfürsorge haben zahllose Arbeitnehmer Wiedergutmachung in verschiedenen Formen erhalten, darunter die Zahlung ausstehender Löhne, die Rückzahlung von Einstellungsgebühren durch das allgemeine Rückerstattungssystem des SC und andere Formen der Entschädigung.

"Im Rahmen der Bemühungen des Obersten Rates, die Rückzahlung der Einstellungsgebühren zu gewährleisten, haben die Arbeitnehmer beispielsweise bis Dezember 2021 Zahlungen in Höhe von insgesamt 22,6 Millionen Dollar erhalten, wobei die Auftragnehmer weitere 5,7 Millionen Dollar zugesagt haben.

"Andere Formen der Abhilfe umfassen die Stärkung der Unternehmenspraxis, um eine Wiederholung zu verhindern, oder Strafmaßnahmen, die von den Turnierveranstaltern oder dem Arbeitsministerium verhängt werden."

Kommentare von Infantino

In einer Erklärung erklärte der SC, er habe "unermüdlich daran gearbeitet, dass die Rechte aller Arbeitnehmer, die an den Projekten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Katar beteiligt sind, respektiert werden".

Offizielle Vertreter Katars haben in früheren Erklärungen Anschuldigungen über Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte entschieden zurückgewiesen.

Zu Beginn dieses Jahres erklärte der Generalsekretär von Katar 2022, Hassan Al Thawadi, dass sein Land "12 Jahre lang ununterbrochen daran gearbeitet hat, ein Turnier zu veranstalten, das wahrhaft transformative soziale, menschliche, wirtschaftliche und ökologische Spuren hinterlässt".

Als Reaktion auf den jüngsten Bericht von Amnesty International erklärte das katarische Arbeitsministerium, dass die "Arbeitsreformen des Landes weiterhin in einem Tempo stattfinden werden, das einen ganzheitlichen und dauerhaften Wandel gewährleistet."

"Der neue Bericht untergräbt einen Großteil des guten Willens, der aufgebaut worden ist. Engagement wird immer zu besseren Ergebnissen führen als Verurteilungen, insbesondere wenn sie unangemessen gefordert werden", hieß es in einer Erklärung.

Anfang des Monats wurde Infantino gefragt, ob die FIFA sich gegenüber den Familien von Menschen, die bei der Vorbereitung des Turniers ums Leben gekommen sind, verpflichten würde.

"Wenn es um den Bau von WM-Stadien geht - wir untersuchen all diese Angelegenheiten mit externen Stellen -, sind tatsächlich drei Personen ums Leben gekommen", sagte er mit Blick auf die Kritik an der FIFA und katarischen Funktionären in Bezug auf Wanderarbeiter.

"Wenn man jemandem Arbeit gibt, selbst unter harten Bedingungen, gibt man ihm Würde und Stolz. Das ist keine Wohltätigkeit. Man macht keine Almosen.

"Man gibt jemandem nicht etwas und sagt: 'OK, bleib, wo du bist. Ich fühle mich gut, weil ich dir etwas geben kann.'"

Die Fußballweltmeisterschaft 2022 wird vom 21. November bis zum 18. Dezember dieses Jahres ausgetragen.

Quelle: edition.cnn.com